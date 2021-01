¿Cómo elegir una puerta de entrada segura? Por A3A PUERTAS BLINDADAS Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 14:16 h (CET) ¿Es posible que se necesite estar informado de los tipos de puertas que existen en el mercado para elegir la mejor opción para la seguridad del hogar? Puerta blindada, puerta de aluminio, madera, PVC, etc. A continuación, se ofrecen consejos de profesionales en seguridad para la compra o instalación de una puerta de seguridad Alarmas, cámaras de vigilancia, detectores de movimiento, o vigilancia general. Todas las soluciones para protegerse de los robos son buenas, A3A puertas blindadas sugiere empezar por el principio: ¿Es segura la puerta de entrada?

Tanto si se instala una puerta de entrada en la vivienda recién construida o reformada, como si se quiere asegurar una puerta de entrada ya existente, la elección es fundamental para garantizar la seguridad.

Elección del material: las puertas de acero son la mejor elección

- Puertas blindadas

No es de extrañar que las puertas blindadas sean las más robustas. Están fabricadas en acero, enmarcadas por un armazón de metal o hierro (normalmente también de acero) y equipadas con cerraduras certificadas A2P que son resisten a los robos.

El coste de este tipo de puertas esta relaciona directamente con la seguridad que se quiera obtener, a mayor seguridad mayor coste.

Normalmente se necesita una mayor seguridad en el hogar cuando se dispone de una vivienda unifamiliar que en un piso o apartamento.

- Puertas blindadas de acero

Las puertas blindadas pueden ser de acero, sin embargo, las puertas de acero no son necesariamente blindadas. De hecho, una puerta de acero sólo está blindada si incluye un marco de metal y una cerradura certificada.

- Puertas de aluminio

Las puertas de aluminio también son muy resistentes a cualquier robo. El aluminio permite crear puertas con molduras y en cualquier color, para un perfecto diseño que combine perfectamente con la vivienda.

- Puertas de PVC

Los modelos de puertas de PVC posiblemente no sean las más seguras para los hogares. Algunas, sin embargo, están fabricadas con una estructura metálica, de esta manera se aumenta la seguridad de la puerta.

Por ejemplo, según cerrajeros profesionales: "Una de las diferencias entre una puerta estándar y una puerta blindada es que si la primera no contiene refuerzos metálicos será mucho menos resistente que la segunda”.

- Puertas de madera

Las puertas de madera son muy comunes actualmente, y están entre las más decorativas, ya que pueden ser talladas y pintadas al gusto de los consumidores. Algunas maderas son más baratas y menos resistentes que otras. Las maderas blancas, como el pino o el abeto, son menos resistentes que el roble o la haya, por ejemplo.

- Puerta de cristal

Si se quiere una puerta total o parcialmente acristalada, se puede elegir un cristal antirrobo. "Se trata de cristal laminado y templado, que es mucho más resistente (por ejemplo, como los parabrisas de los coches)". Este cristal al romperse, se mantiene en su lugar y no se rompe en pequeños pedazos.

La mejor elección es elegir una puerta certificada

Existe un certificado que evalúa la resistencia de las unidades de la puerta (la propia puerta, el marco, la cerradura) ante cualquier robo. Se trata de la certificación expedida por el CNPP (departamento CNPP Certificación) acreditada COFRAC para sus actividades de certificación con la marca A2P (alcance comunicado si se solicita).

La certificación A2P de las puertas de seguridad conlleva una clasificación en tres niveles en función de su capacidad de resistencia a la puerta: BP1, BP2 y BP3.

- BP1: el bloque de la puerta es resistente a los robos durante 5 minutos y está equipado con una cerradura A2P de 1 estrella.

- BP2: el bloque de la puerta resiste 10 minutos para el robo y está equipado con una cerradura A2P de 2 estrellas.

- BP3: el bloque de la puerta es a prueba de ladrones durante 15 minutos y está equipado con una cerradura de 3 estrellas A2P.

"Se puede comprar una puerta sin los accesorios, es decir, el marco y la cerradura, pero en este caso no estará certificada".

Bisagras: un punto frágil de la puerta al que hay que prestar atención

Las bisagras son una parte frágil de la puerta, por lo que es importante que estén bien aseguradas.

Hay clavijas antideslizantes, que se toman directamente del marco, y que evitarán que la puerta se caiga.

El tipo de instalación de la puerta principal afecta a la seguridad

Hay dos maneras de instalar una puerta de entrada en una casa recién construida o reformada:

- Sellando el marco (luego se empotran los soportes de sellado en la pared que se cubrirá con cemento),

- Atornillando el marco directamente en la pared.

Según expertos en el sector de instalación de puertas explican que "estas dos técnicas tienen el mismo nivel de seguridad", siempre y cuando la instalación esté bien hecha por un profesional.

Elegir la mejor puerta para el hogar, que sea segura es un primer paso, pero no es suficiente para garantizar una protección total. De acuerdo con todos los expertos se puede afirmar que es importante la instalación de una puerta blindada, con los materiales y refuerzos adecuados, y una buena cerradura para la tranquilidad de cualquier hogar o negocio"

