La ESHS y Aprende Institute firman un convenio internacional

viernes, 8 de enero de 2021, 14:05 h (CET) Aprende Institute es la plataforma líder de formación vocacional de habla hispana. El convenio implica un intercambio de formación, conocimiento y certificación académica. Más de veinte mil alumnos se verán beneficiados por el acuerdo La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS), perteneciente al Grupo Lezama, y Aprende Institute firman un convenio de colaboración con el objetivo de extender la cultura gastronómica española a Las Américas. El nuevo partner de la ESHS es la plataforma líder en educación remota. Cuenta con una cartera de más de 20.000 estudiantes y dispone de cinco escuelas: Gastronómica Internacional, Escuela de Emprendimiento, Escuela de Bienestar, Escuela de Oficios y Escuela de Belleza.

Mediante este acuerdo, Aprende Institute pone en valor la cultura gastronómica española, ya que su objetivo es doble. Por un lado, los Diplomados de Gastronomía obtendrán certificaciones y evaluaciones por parte de la ESHS, y por otro, tendrán acceso a contenido, webinars, Smart Talks, profesores y oportunidades laborales en hoteles y restaurantes europeos.

Gracias a esta nueva alianza, los estudiantes de ambas instituciones podrán ampliar sus conocimientos a través de las sesiones protagonizadas por profesionales de prestigio de España y que venían siendo exclusivas para los alumnos ESHS en las áreas de Dirección hotelera, Dirección hostelera, servicios de restauración, pastelería y gastronomía.

Es importante destacar que para los alumnos de ambas instituciones supone la oportunidad de poder ampliar los contactos y la red profesional gracias a los más de 5.000 alumnos egresados de la ESHS que actualmente están trabajando por todo el mundo y los cerca de 20.000 estudiantes de Aprende Institute repartidos por Las Américas.

En opinión de Iñaki Echeveste, director de la ESHS, “Hay que pensar en el futuro y en lo que vendrá después de esta crisis, es el momento de establecer alianzas que favorezcan la profesionalización del sector y reporten en la búsqueda de un futuro mejor”.

Por su parte, el Chef Alejandro Rodríguez, antiguo alumno de la ESHS y Director Académico de Aprende Institute destaca que “para los estudiantes de la plataforma, el doble diploma expandirá el reconocimiento de su trayectoria académica y potenciará su carrera profesional. Esto podrá traducirse en más clientes a sus emprendimientos o destacarse en instituciones hoteleras y gastronómicas. Lo mejor de América y España reflejado en “sus cucharas””.

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, del Grupo Lezama, se funda hace más de 26 años, de la mano de Luis de Lezama. En sus aulas se han formado algunos de los profesionales más reputados de la hostelería española, y en la actualidad hay matriculados más de 450 alumnos en el centro, procedentes de medio mundo. Está considerado por los expertos como uno de los centros más prestigiosos en cuanto a formación de profesionales de hostelería y altos directivos del sector turístico, y ha sido elegida Mejor Escuela de Hostelería de Europa por Eurhodip, la Asociación Internacional de Escuelas de Hostelería y Turismo, los años 2000, 2005 y 2017.Actualmente, la ESHS está desarrollando diferentes programas con el Adelaide Institute of Hospitality de Australia y con la Russian International Academy for Tourism, que en breve se traducirán en programas y convenios internacionales de alta dirección en gastronomía y hostelería cursados íntegramente en inglés.

