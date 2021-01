Schneider Electric invierte en Planon para contribuir a crear edificios más digitales, sostenibles y saludables Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 13:16 h (CET) Las soluciones de Schneider Electric y Planon mejorarán significativamente el valor de los edificios, especialmente en sectores como el gubernamental, educativo, inmobiliario, sanitario, financiero, centros de datos y seguros. Las analíticas en tiempo real y las nuevas capacidades de software combinadas mejorarán la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia de los edificios, digitalizando todo su ciclo de vida Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado una inversión minoritaria de carácter estratégico en Planon Beheer B.V. (“Planon”), proveedor líder de software basado en la nube de Sistemas de Gestión Integrada del Espacio de Trabajo (IWMS, por sus siglas en inglés). El acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones legales habituales, ampliará la oferta de software de ciclo de vida de edificios digitales de Schneider Electric, incrementará su penetración en el mercado y contribuirá a crear edificios más inteligentes, sostenibles y saludables.

Schneider Electric y Planon colaborarán para ofrecer un conjunto de software y servicios para la digitalización del ciclo de vida de los edificios, tanto existentes como de nueva construcción. De esta manera, mejorarán su sostenibilidad, su eficiencia operacional y el bienestar de los clientes en sectores como el gubernamental, educativo, inmobiliario, sanitario, financiero, centros de datos y seguros.

Actualmente, los edificios resultan muy ineficientes. Consumen más del 50% de la electricidad mundial, un tercio de toda la energía y son los responsables del 40% de las emisiones de CO2 globales. Schneider Electric cree que, en el futuro, los edificios serán cada vez más digitales y eléctricos y que las tecnologías de extremo a extremo serán críticas para impulsar la eficiencia energética y reducir las emisiones, y al mismo tiempo para asegurar el confort de los ocupantes de los edificios y retornos económicos a los propietarios.

Para ser emisores cero neto, nueve de cada diez edificios existentes deben modernizarse digitalmente. La oferta de Planon de soluciones de gestión, mantenimiento y operaciones del espacio de trabajo aprovecha las analíticas en tiempo real para lograr una híper-eficiencia, incrementar la productividad de los operadores de edificios y ofrecer una experiencia personalizada a los usuarios en su trabajo.

Basada en la convergencia IT/OT, la oferta conjunta incrementa los conocimientos sobre flujos de trabajo y mantenimiento de activos en todo el edificio, ofreciendo un conjunto de software que cree espacios de trabajo más inteligentes. Por ejemplo, puede ayudar a los propietarios de edificios y gestores de instalaciones a reducir el riesgo de reclamaciones de los ocupantes, al abordar proactivamente los problemas antes de que surjan; a optimizar la gestión del espacio y permitir que las compañías cumplan con los estándares de conformidad; a mejorar la salud y la seguridad, al incrementar la comodidad y el bienestar de los ocupantes monitorizando la calidad del aire y la temperatura; y al conseguir una mayor satisfacción de los ocupantes, procesos más optimizados, más sostenibilidad y rentabilidad.

La integración de la plataforma de gestión de la energía EcoStruxure™, de Schneider Electric, y las soluciones de empresa de Planon ampliarán su ampliarán a través de plataformas operativas de múltiples proveedores a millones de activos conectados y hará que los edificios pasen de ser pasivos y caros, a ser seguros, sostenibles y resilientes.

Planon seguirá operando como proveedor de software independiente, al mismo tiempo que su IWMS ampliará las soluciones de operación y mantenimiento de Schneider Electric, para ofrecer más valor a los propietarios y ocupantes, en todas las tecnologías de un edificio. Esta transacción estratégica también está en línea con la visión de Schneider Electric de expandir su suite de software de extremo a extremo y su compromiso con ayudar a los clientes en transformación digital para impulsar la sostenibilidad, la eficiencia y la resiliencia en todo su ciclo de vida, de CAPEX a OPEX.

“Estamos encantados de unir fuerzas con Planon y mejorar nuestro expertise digital y las soluciones para nuestros clientes en los sectores de los edificios y centros de datos, que se esfuerzan cada día por su ciclo de vida y eficiencia operacional,” asegura Philippe Delorme, Executive Vice-President of Energy Management y miembro del Comité Ejecutivo de Schneider Electric. “Los edificios deben ser sostenibles, híper-eficientes, resilientes y centrados en las personas, ya que pasamos cerca del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. La pandemia de la Covid-19 ha añadido una nueva dimensión a este cambio: la necesidad de que los edificios den apoyo a la resiliencia de las empresas. En Schneider Electric queremos jugar un papel central en la creación de los edificios sostenibles y resilientes del futuro.”

Estamos entusiasmados con esta inversión de Schneider Electric que traerá grandes ventajas a nuestros clientes, nuestros partners y a nosotros mismos,” afirma Pierre Guelen, Fundador y CEO de Planon. “Schneider Electric aporta su tecnología para edificios a nuestra oferta de soluciones, con un alcance global y relaciones sin igual con clientes y partners. Ambos compartimos una visión común sobre la transformación digital de todo el ciclo de vida del edificio y su contribución a la creación de edificios saludables, sostenibles y eficientes basados en datos, así como en proporcionar a los usuarios una experiencia de trabajo personalizada. El apoyo de Schneider Electric acelerará el impacto de nuestras soluciones en el mercado global.”

“Los edificios inteligentes no solo ofrecerán más sostenibilidad y eficiencia, sino que además impulsarán la propuesta de valor para los empleados, en términos de comodidad, bienestar y seguridad,” dice Laurent Bataille, Executive Vice-President, Digital Energy Division de Schneider Electric. “Los edificios del futuro contribuirán a mejorar y a diferenciar las marcas y permitirán generar energía e ingresos. Todo gracias a la tecnología. No podremos ser carbono neutrales en 2050 o resolver el cambio climático sin transformar nuestros edificios. Los edificios inteligentes conectados serán la piedra angular de un mundo digital y eléctrico.”

