Los empleados de Schneider siguen apoyando a la comunidad en el #GivingTuesday

viernes, 8 de enero de 2021, 13:23 h (CET)

viernes, 8 de enero de 2021, 13:23 h (CET) Por tercer año consecutivo, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha convocado a sus empleados en todo el mundo para apoyar el #GivingTuesday, el día mundial de la donación. Este movimiento, que se celebra anualmente, fomenta la generosidad de personas y organizaciones para apoyar a las comunidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo Para Schneider Electric y sus empleados, el evento de este año ha supuesto una gran oportunidad para continuar con el trabajo ya iniciado a través del "Tomorrow Rising Fund" de la Fundación Schneider Electric. Este surgió en abril de 2020 para apoyar las iniciativas de apoyo para las comunidades afectadas por la pandemia COVID-19.

Marcela Lazzari, ingeniera del Centro de Aplicación de Energía de Schneider en Sao Paulo, Brasil, ha sido voluntaria durante diez años, y comenta que "Al principio, quieres cambiar completamente la realidad de la gente. Luego te das cuenta de que incluso con los más pequeños detales, puedes hacer una gran labor.”

El #GivingTuesday de este tuvo lugar el 1 de diciembre, y durante todo el mes de diciembre, se ha animado a los empleados a colaborar, como voluntarios o a través de donaciones.

Los empleados eligen con el corazón

Los empleados se sienten identificador con diferentes causas, y desde Schneider Electric les enorgullece apoyar sea cual sea su elección para que los países y las personas puedan escoger quién, qué y cómo apoyar en cada comunidad.

Este año se ha incrementado el nivel de participación con empleados de más de 50 países, y a pesar de las restricciones de la pandemia, los voluntarios han podido ayudar a sus comunidades locales.

Se necesita tiempo para lograr cambios

Para Schneider Electric, el #GivingTuesday es un movimiento global de donación con un impacto local. Se trata de buscar y sacar tiempo para echar una mano a los menos afortunados.

"El tiempo es una construcción social", comenta Commence Nkomo, Arquitecto de Sistemas de Schneider Electric en a la pregunta de por qué se ofreció como voluntario para enseñar a los estudiantes. "No lo hice porque tuviera tiempo, sino porque lo busqué... ¡y mereció la pena!"

Cambiar regalos tradicionales por oportunidades en el Brasil

En Brasil, gracias a un evento de crowd-funding, se recaudaron fondos para 100 adolescentes socialmente vulnerables que viven cerca de las oficinas de Schneider Electric en Sao Paulo. Los fondos serán donados a una ONG local, CORE, que trabaja junto a Schneider para ofrecer talleres de habilidades básicas para la vida cotidiana a estos jóvenes a principios del próximo año.

"Esta idea está reemplazando la tradicional entrega de regalos en Navidad con futuras oportunidades para nuestros jóvenes desfavorecidos. Estoy muy orgulloso de cómo nuestros empleados se reúnen en torno a un asunto tan importante: la educación de calidad para todos", comenta Rafael Segrera, Presidente de Sudamérica.

Un programa de igualación de donaciones en EE.UU.

A lo largo de 2020, los empleados de EE. UU. han apoyado a 168 organizaciones benéficas ofreciendo su tiempo, haciendo donaciones e incluso inscribiéndose en las deducciones de la nómina para ayudar a causas en torno a la educación, la asistencia a las personas desfavorecidas y la ayuda médica. La Fundación Schneider de América del Norte ha igualado las donaciones financieras y ha proporcionado regalos económicos a las organizaciones en las que los empleados donaron su tiempo.

"Regalos de protección y acceso a Internet" en la India, Bangladesh y Sri Lanka

Equipos de la India, Bangladesh y Sri Lanka prestaron apoyo a ocho ONG’s en la distribución de equipos de higiene familiar a los encargados de la limpieza de oficinas y de paquetes de datos móviles para ayudar a los estudiantes a continuar su educación, así como en sesiones de capacitación motivacional para niños desfavorecidos y electricistas.

Reconstruyendo juntos en África

Equipos de Gichagi (Kenya) ayudaron a la escuela Bridge International Academy a recolocar los depósitos de agua robados en uno de sus centros educativos para niños desfavorecidos. Lily Mugo, Asistente Ejecutiva de Operaciones Internacionales, está muy orgullosa de su equipo: "Esta es la segunda iniciativa de Giving Tuesday en la que participan los empleados, y es muy gratificante verlos dar sin esperar nada a cambio".

En Sudáfrica, donde las restricciones hicieron que los estudiantes perdieran mucha formación, el equipo local de Schneider proporcionó sesiones de entrenamiento digital a tres asociados en el ámbito de la educación, el College of Cape Town, el East Cape Midlands College y la Universidad Tecnológica de Vaal.

Por último, en Nigeria, donde el socio de Schneider, Clayarts, vio cómo su tienda se incendiaba durante los disturbios sociales de octubre, los equipos de Schneider donaron 3.750 artículos para renovar las existencias del minorista.

Christophe Begat, Director General comenta, "Aunque este puede ser un pequeño bloque en el esfuerzo de reconstrucción... estamos juntos en este camino".

