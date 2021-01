Schneider Electric y Aramco trabajarán conjuntamente en un banco de pruebas de automatización O-PAS™ Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 13:11 h (CET) Schneider Electric y Aramco testearán y validarán tecnologías abiertas, interoperables y ciberseguras de última generación, que mejorarán la flexibilidad, la sostenibilidad y la eficiencia de las operaciones en las fábricas Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y Aramco, la principal empresa de energía y químicos del mundo, trabajarán conjuntamente para evaluar tecnologías emergentes basadas en el Estándar de Automatización de Proceso Abierto (O-PAS, por sus siglas en inglés). Las pruebas se realizarán en un nuevo banco de pruebas construido específicamente para este objetivo en el Saudi Schneider Electric Innovation and Research Center, ubicado en Dhahran Techno Valley (Arabia Saudí).

La nueva instalación testeará la interoperabilidad, la ciberseguridad y las funcionalidades avanzadas (como la inteligencia artificial o las analíticas avanzadas) de sistemas agnósticos en aplicaciones reales. Se observará y valorará cómo trabajan conjuntamente varias soluciones tecnológicas de Schneider Electric y de otros proveedores de automatización, para que puedan proporcionar todo el valor que se requiere de la automatización industrial de última generación.

Digitalización e Industria 4.0

En virtud del acuerdo, Schneider Electric y Aramco definirán conjuntamente las áreas de colaboración técnica en las que evaluarán y validarán múltiples tecnologías emergentes y sus beneficios, explorar sus aplicaciones reales y desarrollar un prototipo de sistema.

En última instancia, ambas compañías crearán de forma conjunta un piloto compatible con O-PAS que representará una sección de una fábrica de Aramco, con el objetivo de impulsar su sostenibilidad, digitalización y excelencia operacional.

En el marco de este acuerdo, además, se explorará la participación del ámbito académico, de proveedores externos y de otros propietarios y operadores, para mejorar el sector de la automatización de Oriente Medio.

“Schneider Electric cuenta con un largo recorrido en innovación y promoción de la automatización industrial abierta,” asegura Nathalie Marcotte, SVP and President de Process Automation de Schneider Electric. “Hasta ahora, los sistemas heredados han funcionado bien para su propósito. Sin embargo, es el momento perfecto para acelerar la transformación digital de la industria dando un nuevo enfoque a la automatización, basado en tecnologías interoperables seguras. Aramco y otros propietarios y operadores de todo el mundo están buscando cómo optimizar sus gastos de CAPEX y OPEX y cómo mejorar su eficiencia operacional y su huella de carbono. Estándares como O-PAS e IEC 61499 garantizarán que los sistemas sean interoperables, portables, escalables, a prueba de futuro e intrínsecamente ciberseguros. Las tecnologías de automatización emergentes basadas en estos estándares prometen mejorar el tiempo de actividad y la ciberseguridad, incrementar la agilidad y permitir nuevos modelos operativos. Y todo ello con un coste total de propiedad muy reducido.”

Local y Global

El nuevo banco de pruebas forma parte del compromiso continuo de Schneider Electric a la hora de construir y desarrollar capacidades técnicas locales, trabajando conjuntamente con sus clientes. Esta colaboración permitirá a Aramco mejorar su capacidad, su conocimiento técnico y su preparación digital para los modelos operativos de la Industria 4.0, respaldados por la red y la experiencia global de Schneider Electric.

“Nos complace aprovechar la profunda experiencia de Schneider Electric en estos ámbitos para explorar arquitecturas de automatización industrial de última generación,” afirma Ahmad Al Sa’adi, Senior Vice President, Technical Services de Aramco. “Los sistemas interoperables y portátiles nos darán una mayor libertad para elegir e integrar las mejores tecnologías. Esas que necesitamos para hacer avanzar nuestras operaciones y preparar nuestro sistema de automatización industrial para el futuro.”

OPAF

Schneider Electric y Aramco forman parte del Open Process Automation™ Forum (OPAF) de The Open Group, foro internacional formado por usuarios finales, integradores de sistema, proveedores, académicos y organizaciones de estándares, que colaboran para desarrollar las especificaciones de uso de la tecnología de automatización de procesos abierta en sistemas de control de última generación.

En este sentido, Schneider Electric ha asumido una posición de liderazgo trabajando con otros miembros en la definición del estándar O-PAS. Una vez esté totalmente definido, este permitirá construir sistemas de automatización libres de riesgos, fiables y seguros, que sean escalables y no requieran apagar el sistema para realizar actualizaciones y extensiones. Asimismo, garantizará que se puedan aplicar tanto a sistemas de nueva creación como ya existentes.

