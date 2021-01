Talleres Murillo da las claves para saber si un vehículo necesita un alineado de dirección Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 12:43 h (CET) Para que el coche funcione correctamente es fundamental equilibrar las ruedas y alinear la dirección Realizar un alineado de dirección significa ajustar los ángulos de las ruedas para mantenerlas de forma perpendicular al suelo. En Talleres Murillo recomiendan tener siempre el coche bien alineado para que los neumáticos no se desgasten de manera desigual y así aumentar su vida útil.

Contar con una dirección desalineada es una avería importante que se debe tener en cuenta y es un motivo suficiente para ir al taller a repararlo de inmediato si:

1. El vehículo se desvía hacia un lado cuando se alcanza una alta velocidad. Aunque puede causarlo los neumáticos, se debe revisar si la dirección está bien alineada.

2. El coche se desvía hacia un lado en línea recta cuando se va a poca velocidad ya que eso marca un fallo en la dirección. Suele ir acompañado de sonidos al girar el volante y se nota en los amortiguadores y muelles.

3. Los neumáticos están más desgastados del interior que del exterior.

¿Por qué se desalinean los ejes?

-Por desgaste de los kilómetros

-Daños en la carrocería

-Fallo de reparación

-Daños en el chasis

Principales causas de un mal alineado de dirección:

1-Si se realizan cambios en otras piezas cerca del eje de dirección se puede dañar ya que se requiere gran precisión para que no se desalinee.

2-Si se produce un choque contra un bordillo es una de las causas más habituales ya que la rueda delantera recibe un golpe fuerte en el lateral y puede cambiar el ángulo del eje.

3-Si, por desgracia, se tiene un accidente y no se repara al 100% ya que es fácil que se desalinee el eje.

Es un servicio muy rápido y eficaz que ofrece Talleres Murillo ya que lo realizan en menos de una hora contando con las mejores herramientas tecnológicas del mercado y recomendando a los clientes siempre que revisen de vez en cuando para no llevarse sorpresas desagradables.

Por eso, tener el coche listo es fundamental y confiar en Talleres Murillo es un gran acierto ya que se encargan de todo.

