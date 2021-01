Las joyas de 'Sons of Anarchy' marcan tendencia Tantos años de arraigo en los Estados Unidos que se ha generado una cultura popular propia que rodea a estas pandillas de moteros Redacción Siglo XXI

viernes, 8 de enero de 2021, 13:09 h (CET) Resulta evidente afirmar que, con la pandemia que sufrimos en la actualidad y sus consecuentes confinamientos y cierres perimetrales, la movilidad y, por tanto, los desplazamientos por carretera con fines de ocio se han visto reducidos a cifras nunca antes vistas.

Sin embargo, antes de que todo cambiara, ya era usual (cada vez más) ver por las carreteras españolas grupos de moteros (o bikers) disfrutando de las carreteras y clima de nuestra tierra. Y es que, sí es cierto que la cultura biker tiene mucho más arraigo en los Estados Unidos, pero en Europa existe un crecimiento exponencial de estos grupos que se reúnen para hacer realidad su Hobby a lomos de una moto custom, aunque la que más destaca y la moto que por antonomasia es la que más define a estos moteros es la Harley Davinson.

Tantos años de arraigo en los Estados Unidos que se ha generado una cultura popular propia que rodea a estas pandillas de moteros. Y es que, en 1930 se estrenaba el archiconocido y esxitoso film americano 'Los Ángeles del infierno', con el que se asentaba una base firme sobre la cual se diera a conocer esta, hasta el momento, subcultura propia yankee. En la actualidad, la serie, también americana (como no), 'Sons of Anarchy' nos ha vuelto a recordar que este tipo de vida sigue más vivo que nunca. Y es que, en nuestro país ya cuenta con multitud de fervientes moteros que siguen las viejas reglas de los moteros californianos del siglo pasado.

Como toda cultura popular que se precie, esta también tiene su visión estética y tribal. Se caracterizan por su indumentaria y por su gusto musical, mayoritariamente escuchan Heavy Metal y Rock duro y clásico. En cuanto a sus ropas, destacan las botas, los pantalones tejanos, las chupas de cuero y los chalecos. Además, son muy reconocidos también por llevar joyas mayoritariamente de plata) que rerpesentan su estilo de vida rebelde y oscuro.

Estas joyas de plata de motero son un complemento que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos por su marcada estética motera y se pueden encontrar desde precios muy económicos y con envíos gratuitos a todo el mundo. Porque vestir los complementos de un auténtico Ánggel del infierno ya es posible.

