Melchor, Gaspar y Baltasar despidieron la Navidad parejana en la Misa de Reyes Comunicae

viernes, 8 de enero de 2021, 09:51 h (CET) El día 5, visitaron Cereceda y Pareja saludando a todos los niños en la plaza y en la Iglesia, con las necesarias medidas de protección antiCOVID19, y ayer despedían la Navidad en la gran Iglesia de la Asunción de Pareja Sus Majestades los Reyes Magos después de haber enviado al cartero real al Ayuntamiento de Pareja, el pasado 4 de enero, visitaron en la tarde y noche de ayer Cereceda y Pareja, y hoy, después de haber llevado la ilusión a todos los hogares del municipio alcarreño, han despedido, en Misa, la Navidad parejana. Después de haber hablado con su familia, el único niño que había en Casasana, se acercó a ver a los reyes hasta Pareja.

No les hizo falta a Sus Majestades, recordar las normas de seguridad antiCOVID19, pues todos los niños y niñas, y sus familias, las conocían más que de sobra. Los saludaron a todos, con la conveniente separación y distancia de seguridad, y utilizando en todo momento, la mascarilla.

Por supuesto, no se olvidaron de felicitar a los mayores de la Vivienda Tutelada de Pareja, eso sí, sin entrar en su interior, pedirles un poco de paciencia en este 2021, agradecerles su comportamiento ejemplar durante la pandemia, y también el trabajo implicación de quienes los atienden.

Allí por donde pasaron, pidieron salud, vacunas para todos, sobre todo para los mayores y sanitarios, y poder librarse de esta pandemia lo antes posible. Confirmaron que les habían llegado todas ellas.

“A la espera de que la vacuna traiga con ella el principio del fin de esta pandemia, desde Pareja nos sumamos a la esperanza que nos ha traído el año nuevo, con el deseo de muy pronto poder celebrar todas aquellas cosas que nos ha robado este año 2020 aciago, como por ejemplo, la noche y el día de los Reyes Magos en toda su plenitud”, afirma Javier del Río, alcalde de Pareja. El regidor, además, "hace público su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la magia de la Navidad en Pareja”.

En estos días el Ayuntamiento ha repartido el calendario 2021, en año de la esperanza, en tiendas, bares, establecimientos y en las oficinas municipales, deseando a todos los parejanos un nuevo año feliz, repleto de salud y grandes proyectos que colmen con creces los que, por desgracia, se han quedado en el camino el año pasado.

