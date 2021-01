AleaSoft: La ola de frío y la caída de la eólica ponen por las nubes los precios de los mercados Comunicae

jueves, 7 de enero de 2021, 17:44 h (CET) Las subidas de precios que se registraron el lunes 4 de enero eran solo el comienzo. El endurecimiento de las condiciones durante la ola de frío, con bajadas aún mayores de las temperaturas, y junto con la caída de la producción eólica y fotovoltaica, han llevado los precios de los mercados de electricidad europeos a máximos históricos en algunos de los casos. Por otro lado, los precios de los futuros frenan su rally alcista del final del año y retroceden ligeramente en la mayoría de mercados Producción solar fotovoltaica y termosolar y producción eólica

Al inicio de la primera semana de 2021, la semana del 4 de enero, la producción solar ha registrado valores más bajos que la semana anterior, la última del año 2020. La caída de la producción solar estuvo liderada por Alemania con una caída del 72% durante los tres primeros días de la semana, comparados con la semana anterior. Le siguen Portugal con una caída del 20% y España, Francia e Italia con caídas alrededor o por debajo del 10%.

Según las previsiones de producción solar de AleaSoft, el global de esta primera semana del año registrará caídas importantes de la producción en todos los mercados.

Para la producción eólica se registraron caídas aún más importantes durante estos primeros días de la primera semana de enero. En la península ibérica la caída de la producción alcanzó el 66% durante los tres primeros días de la semana, seguido de Francia e Italia con caídas del 47% y 31%, respectivamente. La excepción fue Alemania con un aumento del 15% durante el inicio de la semana

Para el cierre de la semana el próximo 10 de enero, las previsiones de producción eólica de AleaSoft apuntan a caídas muy importantes de la producción eólica, también en Alemania.

La caída de la producción renovable, junto con el aumento de la demanda, está entre los principales factores detrás de la subida de precios en los mercados eléctricos.

Demanda eléctrica

En endurecimiento de las condiciones meteorológicas durante la ola de frío que azota buena parte del continente ha llevado a caídas adicionales de la temperatura de hasta 3,5 °C en España. En otros países como Portugal, Francia, Alemania y Países Bajos las bajadas de temperatura han superado 1 °C, y en Italia y Bélgica las bajadas se han quedado por debajo de 1 °C. La excepción está siendo el Reino Unido con temperaturas 1,1 °C por encima de las de la última semana de 2020.

Estas condiciones más frías han llevado a la demanda de electricidad a escalar nuevamente, ayudadas también por la vuelta de las vacaciones navideñas en la mayoría de países. Los aumentos de consumo han superado ampliamente el 10% en Francia, Bélgica, Portugal, Alemania y Reino Unido. Por otro lado, se encuentran los Países Bajos, donde la subida no llegó al 5%, e Italia, donde la demanda bajó un 2,1%.

Las previsiones indican que la subida de la demanda se relajará a lo largo del resto de esta semana del 4 de enero en la mayoría de mercados.

Mercados eléctricos europeos

Los precios en los mercados europeos registraron este viernes 8 de enero valores récord en la mayoría de los mercados, empujados por un aumento de la demanda por la caída de las temperaturas durante la ola de frío y una reducción significativa de la producción renovable, principalmente la eólica.

El ranking de precios lo encabeza el mercado N2EX de Gran Bretaña con un precio de 104,06 £/MWh (113,95 €/MWh) y que llegó a marcar un precio horario de 670,39 £/MWh (734,08 €/MWh) en la hora 19. Seguido de cerca por el mercado ibérico MIBEL con 94,99 €/MWh, el récord de precio base de la historia del mercado, y picos de precios horarios por encima de los 100 €/MWh, y el mercado EPEX SPOT de Francia con 84,85 €/MWh, precio récord de los últimos dos años y también con precios horarios por encima de los 100 €/MWh. Siguen el resto de mercados con precios alrededor o por debajo de los 80 €/MWh.

El mercado Nord Pool de los países nórdicos ha continuado marcando el precio más bajo del continente, pero esta vez muy cerca del resto de países con 71,56 €/MWh, el más alto de los últimos cinco años.

Las principales causas de estos precios altos en los mercados de electricidad apuntan a unas condiciones meteorológicas más frías, con un aumento de la demanda de la electricidad y de gas para calefacción, y una producción eólica significativamente baja.

Las previsiones de precios de AleaSoft indican que durante el resto de esta semana del 4 de enero los precios de los mercados se moderarán a medida que las condiciones meteorológicas vuelven a los niveles estacionales a partir del fin de semana.

Futuros de electricidad

Después del rally alcista de la última semana de 2020, los precios en los mercados de futuros de electricidad se han moderado y la mayoría de mercados han registrado retrocesos, por las previsiones de una recuperación de las temperaturas a partir de la segunda semana de enero. Para los futuros de Q2, las únicas excepciones han sido los mercados EEX y OMIP de España y Portugal con ligeras subidas alrededor del 1% y los mercados ICE y NASDAQ de los países nórdicos con subidas de cerca del 20% aunque partían de los precios más bajos en Europa.

Para el caso de los futuros de Cal22, también el mercado EEX de Italia registró una subida del 0,3% respecto al viernes anterior. Destaca para este producto la caída del 15% de los futuros en el mercado EEX de Reino Unido.

Brent, combustibles y CO2

La poca actividad en los mercados de futuros y las perspectivas de recuperación de las temperaturas a partir de la segunda semana de enero han hecho retroceder los precios en los mercados de futuros de gas y carbón. Los precios de los futuros para el mes de febrero de gas TTF bajaron un 11% el miércoles 6 de enero después del máximo de 19,84 €/MWh del lunes 4. Igualmente, los futuros para el mes siguiente de carbón API 2, retrocedieron un 8,5%.

Por el contrario, los futuros de petróleo Brent continúan su carrera alcista y llegaron este miércoles 6 de enero a los $54,30 por barril, el precio más alto desde febrero de 2020. Las últimas noticias no hacen más que reforzar esta tendencia alcista de los precios del crudo. Por un lado, el anuncio de Arabia Saudí de recortar la producción durante febrero y marzo y, por otro, las esperanzas de la recuperación económica en Estados Unidos y a nivel mundial.

Por su lado, los precios de los derechos de emisión de CO2 continúan a niveles muy altos, pero frenaron su subida en la primera mitad de la primera semana de enero. El miércoles 6 de enero, los futuros para diciembre cerraron en 33,63 €/MWh, un nivel muy similar al del lunes 4.

