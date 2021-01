Cómo cuidar la piel castigada por el uso de la mascarilla Comunicae

jueves, 7 de enero de 2021, 17:11 h (CET) Las irritaciones en la piel por el uso de la mascarilla son temporales, pero productos suaves e hidratantes mejoran su cuidado. Muchas personas han experimentado o experimentan irritación, sequedad y eczemas en la piel por el uso de las mascarillas. Antes y después de usar la mascarilla es importante preparar y reparar la piel con productos hidratantes. La mascarilla facial hidratante a base de avena, miel y el Gel suavizante de Herbal Aloe previene la sequedad excesiva La mascarilla se ha convertido en un aliado para evitar cualquier riesgo de contagio por COVID-19 y otras enfermedades. Sin embargo, muchas personas han experimentado cierta irritación, sequedad o, incluso, eczemas en las áreas que están en contacto con ella. ¿Qué solución se puede adoptar para evitar estos factores desencadenantes de la piel? Herbalife Nutrition da algunos consejos rápidos y la receta de una mascarilla casera hidratante que pueden ayudar a mejorar el estado de la piel.

Elegir la mascarilla adecuada

Hay muchas opciones creativas y divertidas de mascarillas, pero hay que asegurarse de elegir una que sea cómoda, homologada y que esté hecha de material transpirable. No todas las telas son iguales y el poliéster a veces puede atrapar el sudor, causar irritación y provocar acné. La tela puede marcar una gran diferencia, especialmente si se es propenso a tener eczemas. No se debe reutilizar la mascarilla, eso ayudará a detener la propagación de gérmenes y bacterias.

Preparar la piel antes de usar la mascarilla

Así como se prepara el cuerpo, hidratándolo, antes de ponerse la ropa, también se debe utilizar una crema hidratante facial antes de ponerse la mascarilla. Ingredientes como la manzanilla y el aloe vera son idóneos al contener propiedades hidratantes que previenen la irritación.

Si se usa maquillaje, se deben evitar los espesos y grasos, porque obstruyen los poros, y aplicar los que contengan minerales e ingredientes como el dióxido de titanio, que absorbe la grasa en la piel.

Tratar la piel después de usar una mascarilla

Después de usar la mascarilla todo el día, se debe mimar la piel con productos hidratantes y sin sulfatos, ya que estos son detergentes fuertes e irritantes que alteran la estructura lipídica de la epidermis superior. Después de usar la mascarilla, es imprescindible lavarse la cara con un limpiador suave con ingredientes humectantes, que ayudarán a eliminar la suciedad y la grasa de la piel, y con agua tibia, pues el agua caliente puede irritar y deshidratar la piel aún más. El proceso se debe finalizar aplicando una crema hidratante con antioxidantes y aceites esenciales, que restauran y calman la piel.

Receta de mascarilla facial hidratante casera

En el caso de experimentar una sequedad excesiva, mucha irritación o picazón, Herbalife Nutrition ofrece una alternativa. Se trata de una mascarilla hidratante casera que se puede realizar con tres ingredientes simples:

- 3 cucharadas de avena

- 2 cucharadas de Gel suavizante de Herbal Aloe

- 1 cucharada de miel

El modo de preparación y empleo es muy sencillo. Primero, se debe calentar en el microondas 2 cucharadas de agua y 3 de avena durante 20 a 30 segundos. Posteriormente, agregar 2 cucharadas del Gel suavizante de Herbal Aloe y 1 cucharada de miel y esperar a que la mezcla se enfríe antes de aplicarla en el rostro, preferiblemente con un cepillo facial. Dejar actuar durante 15 o 20 minutos y, para terminar, lavarse bien la cara con agua tipia y un limpiador suave sin sulfatos.

La avena y la miel son conocidas por sus propiedades hidratantes, y el Gel suavizante de Herbal Aloe tiene ingredientes acondicionadores de la piel.

La mascarilla puede ser incómoda, pero no se hay que olvidar que es primordial para nuestro bienestar y el de los demás. Su uso y las irritaciones que se observan en la piel son temporales, pero aplicando estos consejos y productos suaves se podrá mejorar el cuidado.

