Territorio Prestashop informa de los imprescindibles en una página web

martes, 5 de enero de 2021, 15:27 h (CET) Las páginas web ofrecen cada vez más funcionalidades con las que los usuarios pueden interactuar. Sin embargo, para que una web tenga éxito debe cumplir algunos requisitos Las páginas web se han convertido en un imprescindible para muchas empresas, tanto para darse a conocer en Internet como para poder vender y distribuir sus productos a muchas más personas. La venta online va cobrando cada vez más importancia en la sociedad.

Desde Territorio Prestashop, expertos en desarrollo y diseño de páginas web y tiendas online, informan de la información y datos que debe tener una página web para que tenga éxito:

Navegación. La navegación de una página web debe ser intuitiva y con un orden para facilitar a los visitantes a qué encuentren la información que están buscando. Además, el diseño debería ser fácilmente adaptable según vaya creciendo la empresa.

Identidad corporativa. El logotipo, los colores y la tipografía de una página web deben estar perfectamente cuidados y estudiados para transmitir a los usuarios el mensaje correcto sobre los valores y la misión de la empresa.

Información. En la página web se debe incluir toda la información importante del negocio: objetivo de la empresa, valores, datos de contacto, métodos de fabricación, horarios, métodos de pago, gastos de envío, etc. Toda la información debe estar en la página web y cuánto más clara y fácil de llegar a ella mejor para ganar la confianza de los clientes.

Llamadas a la acción. A lo largo de una página web es importante destacar alguna acción que pueda realizar el usuario como suscribirse a una newsletter o llamar por teléfono a la empresa. El mensaje de estas llamadas a la acción debe ser directo, sencillo y atractivo.

Responsive. Una web que funcione debe estar correctamente adaptada para que se vea a la perfección en cualquier tipo de dispositivo sea cual sea la resolución y tamaño de pantalla. De igual forma, debe estar adaptada a todos los navegadores. Así se consigue ganar clientes y no perder a los visitantes que encuentren la página web en Internet.

Mantenimiento Web. Una vez creada la página web es importante que se realice un mantenimiento periódicamente que consista en la realización de copias de seguridad, actualización de contenidos o plugins, solución de errores técnicos, etc. El mantenimiento correctivo y preventivo ayudará a que la página web siempre se vea correctamente.

En Territorio Prestashop son expertos en la realización de páginas web que incluyen todos estos aspectos fundamentales para que una web tenga éxito. Además, tienen servicio de mantenimiento web para que no haya problemas de ningún tipo en el sitio web. Con empresas como Territorio Prestashop la realización de una página web es mucho más sencilla.

