Operación El Dorado Canyon, la historia del espía español que puso en jaque al dictador Gadafi

lunes, 4 de enero de 2021, 17:55 h (CET) En 1986 la CIA solicitó ayuda al CESID para localizar a Gadafi. El agente Jaime Rocha se convirtió en la única fuente de información presente en el terreno. Operación El Dorado Canyon es su historia Espías, servicios de inteligencia internacionales, dictadores excéntricos, operaciones encubiertas… Parecen los ingredientes de una novela de James Bond. Sin embargo, la perspectiva cambia cuando se revela que este agente secreto no trabaja para el británico MI6 sino para el CESID español (ahora CNI) y que el autor de esta trepidante historia no se llama Ian Fleming, sino Jaime Rocha.

Pero existe algo que Rocha comparte con el escritor inglés: su auténtico pasado como agentes de inteligencia. Jaime Rocha fue agente del CESID durante casi 30 años, a lo largo de los cuales desarrolló misiones en destinos como el Magreb, la antigua Checoslovaquia o Libia de Gadafi. Y es, concretamente, en este punto geográfico y estratégico donde se desarrolla Operación El Dorado Canyon, la historia real del espía español que localizó a Muammar al-Gadafi en la mayor operación militar de los 80.

Operación “El Dorado Canyon”

El 15 de abril de 1986, como respuesta a una oleada de atentados contra intereses occidentales, Ronald Reagan desencadenó la operación “El Dorado Canyon” con el objetivo de terminar con Muammar al-Gadafi. Como la OTAN no respaldó la acción y EE.UU. necesitaba informantes en la zona, la CIA solicitó ayuda al CESID, quien trasladó a un agente español a Libia para encontrar a Gadafi. Jaime Rocha se convirtió en la única fuente de información presente en el terreno. Operación El Dorado Canyon es su historia.

Con una importante dosis de hechos reales y algunas pinceladas de ficción, el autor va desgranando paso por paso esta aventura, protagonizada por su alter ego Julián Roig. En las páginas de este libro se suceden secuestros, viajes, sospechas, traiciones…, que van conformando un relato vibrante y adictivo, que atrapará tanto a los incondicionales del género de espías como a los lectores interesados por la historia más reciente y, por descontado, a cualquiera con ganas de leer una buena novela.

Acogido con interés por la crítica, Publishers Weekly se ha referido a él como “la creación de un nuevo género” y Carlos Herrera ha hablado de “un libro imprescindible y digno de la mejor película”. Quizá no haya que esperar demasiado para ver la novela en la pequeña pantalla, ya que Jaime Rocha se encuentra en conversaciones con Fox y Netflix. Aunque, por supuesto, siempre será mejor haberla leído primero.

Operación El Dorado Canyon ha sido editado por la editorial Doble Identidad de Lantia Publishing y su tercera edición está ya disponible en todas las librerías.

