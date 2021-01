La renovada fascinación por el ajedrez hace crecer la demanda de ‘chess coaches’ Comunicae

lunes, 4 de enero de 2021, 17:56 h (CET) El nuevo auge del ajedrez ha llevado a muchas personas a contratar a grandes maestros del ajedrez como ‘chess coach’ personal para aprender y mejorar en su juego El ajedrez es un juego milenario que nunca ha dejado de tener sus adeptos, pero su popularidad se ha visto revitalizada a raíz de la mini serie de Netflix ‘Gambito de dama’. Debido a esto son muchas las personas que no se conforman con jugar ajedrez, ya sea online o presencialmente, sino que aspiran a ser cada vez mejores en sus habilidades. Para ello cuentan con entrenadores de ajedrez (o chess coach, como son conocidos internacionalmente) como Alberto Chueca; grandes maestros capaces de llevar a sus alumnos al máximo de sus capacidades.

La serie de Netflix, basada en un libro con el mismo nombre, que ha vuelto a poner de moda uno de los juegos de estrategia más populares de todos los tiempos, muestra la historia de una niña con una dotes especiales para el ajedrez. A pesar de esas dotes, el esfuerzo y la dedicación que debe realizar para ganar a sus oponentes están ahí, y es algo que la serie refleja muy bien. Por muchas cualidades innatas que se tengan, sin esfuerzo, entrenamiento, constancia y tesón, es difícil, por no decir imposible, estar entre los mejores en el mundo del ajedrez.

Aquellos que, inspirados o no por ‘Gambito de dama’, han optado por dar un paso más en su formación para convertirse en mejores ajedrecistas, saben bien que esto implica comprometerse con una disciplina de entrenamiento, e igual que quienes quieren progresar más en el gimnasio optan por contratar a un entrenador personal, los que aspiran a ser mejores jugadores de ajedrez no dudan en contratar a un entrenador de ajedrez, que los ayude y guíe en el el proceso.

Alberto Chueca es un reconocido gran maestro internacional de ajedrez que ha visto como en los últimos meses el interés por este juego ha aumentado. Sin duda él piensa que se trata de algo positivo, por los múltiples beneficios que aporta el ajedrez, tanto en niños como en personas adultas: mejora las conexiones neuronales, la memoria, tolerancia a la frustración, capacidad de análisis, etc. Son tan solo algunos de ellos. Además, ejercitar la mente, a la par que se ejercita el cuerpo, es una de las mejores cosas que se pueden hacer para mantenerse saludables.

Contar con un gran maestro de ajedrez como entrenador o ‘chess coach’ permitirá a cualquier persona conocer sus límites y rebasarlos. De la mano de un entrenador se puede progresar más rápido y seguro, evitando estancamiento y frustración, por lo que supone la mejor opción para quienes están especialmente motivados en el aprendizaje del ajedrez.

