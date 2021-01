Necesito un trastero no entiende de crisis y abrió diez delegaciones en 2020 Comunicae

lunes, 4 de enero de 2021, 17:31 h (CET) La enseña inauguró ocho franquicias tras el confinamiento domiciliario y finalizó el año con 68 delegaciones operativas en España, lo que reafirma su liderazgo en el sector de alquiler de trasteros en toda Europa La empresa Necesito un trastero, líder en el sector de alquiler de trasteros en nuestro país y en toda Europa, no vio frenados sus planes de expansión durante 2020, ni siquiera a pesar de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus.

En este sentido, la marca abrió ocho franquicias tras el confinamiento domiciliario que sufrió España desde el pasado 14 de marzo hasta el 2 de mayo –a las que hay que sumar dos más antes del confinamiento−, además de haber ampliado los metros cuadrados de otras seis delegaciones que ya estaban operativas, lo que permitió a Necesito un trastero terminar 2020 con 68 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional, así como ser una de las empresas franquiciadoras que más aperturas realizó durante el año pasado.

Esas ocho delegaciones se abrieron en las siguientes ciudades españolas, desde primeros de mayo hasta el mes de diciembre de 2020, sorteando el Estado de Alarma y la segunda ola de la covid-19:

Mérida (Badajoz), en la calle Palencia, 7.



Huelva , en la calle Alonso Ojeda, 7.



Burgos , en la calle Vitoria, 196.



Oleiros (La Coruña), en la Rua Areal, 21.



Tres Cantos (Madrid), en la Avenida de la Industria, 70.



Madrid capital (Carabanchel Alto), cerca del Polígono Industrial Aguacate.



Calella (Barcelona), en Carrer de les Creus, 38.



Fuenlabrada (Madrid), en la calle San Juan, 26, Polígono Industrial El Palomo.

A la hora de valorar el pasado año 2020, Iván Maldonado, CEO & Expansión de Necesito un trastero, asegura que “la pandemia solo nos impidió alcanzar nuestros objetivos de aperturas durante el tiempo de confinamiento domiciliario, una vez que terminó retomamos nuestra expansión, abriendo ocho delegaciones más en distintas ciudades españolas. Además, ya tenemos firmadas tres más, en Pamplona, Pontevedra y Jaén”. Asimismo, añade que “para este 2021 nuestra previsión es abrir 15 franquicias en España como mínimo y, si todo marcha con cierta normalidad, será el año de dar el salto a otros países”.

Así pues, Necesito un trastero finalizó el difícil año 2020 reafirmando su liderazgo en el sector de alquiler de trasteros, no solo en España, sino también en el resto de Europa, y ya con las miras puestas en este recién estrenado 2021, en el que afianzar su condición de líder con nuevas aperturas.

Acerca de Necesito un trastero

La empresa Necesito un trastero se creó hace siete años, con la apertura de una pequeña delegación de alquiler de trasteros en Alicante. Tras detectar un hueco de mercado a nivel nacional en este sector, se decidió apostar por el crecimiento mediante la fórmula de la franquicia, para implantarse en diferentes ciudades españolas.

La inversión necesaria para abrir una franquicia Necesito un trastero va de 40.000 euros en adelante (depende de los metros totales construidos), con un canon de entrada a partir de 15.000 euros. Asimismo, el tamaño del local ha de tener un mínimo de 300 metros cuadrados, para implantarse en ciudades de al menos 30.000 habitantes.

Necesito un trastero es Socio de Pleno Derecho de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF).

