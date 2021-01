Abel Rodríguez Pérez publica su primera novela con la Editorial viveLibro

El joven autor gallego publica una novela de crimen sobre unos misteriosos asesinatos por el Camino de Santiago Abel Rodríguez Pérez acaba de publicar la novela El Último Camino con la Editorial viveLibro.

La novela trata de dos chicas, Noelia y Sabela que salen a hacer Camino de Santiago desde A Guarda. Pronto descubren que están desapareciendo chicas y apareciendo muertas. Además de esto, el libro tiene aires feministas y de descubrimiento personal. Un libro juvenil, muy entretenido y fácil de leer. Pensado para gente que habitualmente no está acostumbrada a leer. Misterio y terror de principio a fin y un juego con el lector para que descubra quién o quiénes son los culpables de los crímenes.

Los lectores descubrirán en El Último Camino una historia juvenil sobre dos chicas que hacen el Camino de Santiago y que además de las dificultades típicas de esta gran caminata, tendrán que lidiar con la desaparición y muerte de chicas jóvenes como ellas. Multitud de personajes y sospechosos las acompañarán en esta aventura. Nuevos amores, nuevas amistades. Reflexiones acerca de sí la vida, de sí mismas y de la superación personal por la que pasan.

Abel Rodríguez Pérez, tiene 29 años y es natural de La Guardia (Pontevedra), un pequeño pueblo marinera en la esquina más recóndita de Galicia. Siempre le ha encantado la literatura, la historia y la naturaleza. El autor es Ingeniero Industrial y mecánico de profesión y según sus palabras “ha tenido la suerte de disponer de suficiente tiempo libre para poder escribir este libro.”

Abel tiene una relación especial con el Camino se Santiago. Cuando realizó su primer Camino, se enamoré de éste. Declara que su intención es realizar los ocho Caminos de Santiago principales y algún día tiene intención de realizarlo desde Roncesvalles. El autor es bilingüe y habla indiferentemente gallego o castellano. Le encantan ambos idiomas y proclama estar enamorado de Galicia en general y de La Guardia en particular. No por nada La Guardia es el segundo lugar más visitado de Galicia, tan sólo superado por La Catedral. El libro combina su pasión por El Camino de Santiago con su amor por La Guardia.



El Útimo Camino se puede encontrar o encargar en todas las librerías de España y comprar mediante internet en la librería online de la Editorial.