El turrón con D.O. factura más de 186M€ AntiuXixona y La Fama concentran el 63% de las ventas Josep Calabuig

lunes, 4 de enero de 2021, 13:38 h (CET) Infoempresa.com, servicio web de información de empresas y directivos, ha presentado un análisis sobre el sector turronero con D.O. en España. La compañía ha analizado la evolución de los principales productores de turrón en las 2 Denominaciones de Origen existentes, Jijona y Agramunt, que han depositado sus cuentas correspondientes al ejercicio 2019. En total 16 empresas que el año pasado facturaron casi 186.367M€, un 3% más que en 2018 (180.758M€), en línea con la evolución del sector en años anteriores (+1% en 2017 y +4% en 2018).



AntiuXixona y La Fama concentran el 63% del mercado

La industria del turrón español con Denominación de Origen está dominada por Sanchis Mira SA, grupo empresarial que, con sus dos marcas, facturó el año pasado 114.474M€, lo que representa una cuota de mercado del 63% y un 6% de incremento respecto a sus ventas en 2018. A mucha distancia le siguen Industrias Jijonencas SA, con una facturación de 16.336M€ (+3% respecto a 2018) y un peso del 9% en el mercado, y Turrones Picó SA, que mantuvo su facturación cerca de los 15M€ y tiene una cuota de mercado del 8%.

Pese a estar en las primeras posiciones del ranking por volumen de ventas, Turrones José Garrigós SA vio caer su facturación un 9% y las marcas de Enrique Garrigós Monerris SA vendieron un 11% menos. Por el contrario, Mira y Llorens facturó un 15% más.

Sanchis Mira SA superó los 7,6M€ de beneficios en 2019 El beneficio de las compañías turroneras en las dos Denominaciones de Origen del sector superó los 10,8M€, cifra que supone un 4% menos respecto a 2018 y el primer descenso en los últimos cuatro años analizados por Infoempresa.com. El grupo empresarial Sanchis Mira SA encabeza el ranking, con un beneficio de 7,6M€, seguido de Industrias Jijonencas, con algo más de 2M€. Por detrás, a distancia, les siguen las marcas de Picó, José Garrigós y Coloma.



Las productoras de turrón con D.O. dieron trabajo el año pasado a 319 personas. A pesar de ser un 8% menos que en 2018, cabe destacar que el 89% de los empleos es de carácter indefinido, en línea con los años precedentes. La compañía turronera con más personal contratado fue Sanchis Mira SA (87 personas), seguida de Industrias Jijonencas SA (79). A pesar de ser la octava por facturación, Jijona SA es la tercera empresa del sector con más trabajadores (37) en 2019. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

