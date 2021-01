Todavía es temprano para que amanezca… Un poema de Aurora Peregrina Varela Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

domingo, 3 de enero de 2021



Aún se mueven las serpientes en las sombras más oscuras, y dentro de algunos edificios arruinados de los pueblos deshabitados de Burrinell. Aún mi vida está atada a mi incansable presente, y sin pasado ni futuro me muevo día a día, propios e impropios segundos, que me dominan, esperando la muerte, que vendrá, pero que deberé evitar, porque sobrevivir será mi triunfo. Quise a Bertito, siempre querré a Pochito y a Pedrito, pero mi futuro estará donde marquen las estrellas, no puedo desprenderme de ellas.

