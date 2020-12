Albalate recibe 2021, con los brazos abiertos a la esperanza Comunicae

jueves, 31 de diciembre de 2020, 12:43 h (CET) Uvas infantiles, visita del cartero real para recoger las últimas cartas de los niños y niñas de Albalate, fallo del concurso de fachadas y reparto por las casas de los regalos de los reyes son algunos de los hitos de la celebración de estas navidades diferentes que se sucederán en los próximos días Abalate de Zorita despedirá esta noche el 2020, para darle paso a la esperanza del año 2021. “Hace exactamente un año, nadie podía pensar que íbamos a vivir una pandemia que iba a cambiar para siempre nuestra vida. Por eso, ahora que vemos por fin la luz, gracias a la vacuna, es el momento de dar las gracias a todos los que han hecho de Albalate de Zorita un pueblo seguro frente al virus”, señala Alberto Merchante, alcalde de la villa alcarreña.

Y es que han sido muchas personas, desde las instituciones yendo mucho más allá de su obligación como profesionales para cuidar de los demás, y también infinidad de voluntarios, del pueblo y de la urbanización Nueva Sierra, las que han mostrado que Albalate de Zorita es un pueblo solidario. “Desde el gobierno municipal, hemos puesto todo el esfuerzo y el empeño en la lucha desde el ámbito local frente al virus. Probablemente podríamos haber hecho mejor algunas cosas, pero si nos ha movido algo, ha sido el amor que le tenemos a nuestro pueblo”, destaca el regidor, agradeciendo “de todo corazón” su preocupación y su labor “a aquellos que han hecho posible con su entrega y abnegación que no perdamos la ilusión, ni siquiera en los momentos más duros de la pandemia”.

Por último, el alcalde de Albalate señala que, en 2020, “el virus nos ha robado muchos abrazos y muchos besos”, por eso se ha mostrado confiando en que “2021 sea el año de recuperarlos, va a ser un año maravilloso”. Mientras tanto, y en espera de que quede atrás la pandemia gracias a la vacuna, “no hay que echarle valor, hay que echarle miedo, con respeto y prudencia y con el gesto de seguir usando la mascarilla, y adoptando el resto de medidas de seguridad necesarias, siguiendo lo que nos marca la autoridad sanitaria”.

Mientras tanto, continúa esta Navidad diferente en Albalate. Hoy, van a tener lugar las uvas infantiles, con todas las medidas sanitarias necesarias, a las 12 de la mañana.

La Asociación de Mujeres de Albalate, que había convocado el concurso de decoración navideña de exteriores de fachadas y balcones, con un premio único que consiste en una cesta de productos comprados en los establecimientos albalateños, va a entregar el galardón el próximo día 2 de enero.

SS.MM. los Reyes Magos de Oriente se han puesto en contacto con el consistorio albalateño para comunicar que, como no puede haber cabalgata este año por motivo de la pandemia, los regalos serán entregados a los niños y niñas de Albalate casa por casa y en la urbanización lo harán en el Rincón de la Espe la tarde del 5 de enero. Y, por supuesto, visitarán a los abuelos y abuelas de la Vivienda Tutelada para entregarles los regalos que les pide el Ayuntamiento para ellos y ellas. El cartero real recogerá las cartas el próximo sábado, día 2 de enero, en el Centro Juvenil.

