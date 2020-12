¿Hacia dónde va la transformación digital? Fabien Delubac, coordinador del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de AUSAPE, afirma en la jornada que la asociación ha dedicado a este proceso que es necesario abordar “no solo la tecnología; también otros aspectos relacionados con ella: cultura, competencias, gobierno y estrategia” Redacción Siglo XXI

jueves, 31 de diciembre de 2020, 12:26 h (CET) Fabien Delubac, coordinador del Grupo de Trabajo de Transformación Digital de AUSAPE, afirma en la jornada que la asociación ha dedicado a este proceso que es necesario abordar “no solo la tecnología; también otros aspectos relacionados con ella: cultura, competencias, gobierno y estrategia”.



Transformarse digitalmente no es sólo implementar procesos y aplicaciones digitales. También supone un cambio en la estrategia y en la propia cultura de la compañía. Así lo entiende el nuevo Grupo de Trabajo de Transformación Digital de AUSAPE, que ha surgido con la finalidad de canalizar las inquietudes en torno a cómo liderar e impulsar la transformación digital en una empresa, yendo más allá del enfoque puramente tecnológico.



Su coordinador, Fabien Delubac, lo explica así: “La transformación digital no solo es tecnología, queremos abordar también otros aspectos relacionados con ella: cultura, competencias, gobierno y estrategia”.



Precisamente estos temas fueron los ejes centrales del Día Temático de Transformación Digital que organizó la Asociación de Usuarios de SAP en España el pasado 15 de diciembre: inteligencia artificial, RPA y aplicaciones; cambios culturales, competencias y gobierno, junto a la experiencia de las empresas en el diseño e implementación de una estrategia de transformación digital.



Según Sol Garrido, manager de Soluciones de Plataforma y Tecnologías de SAP, quien participó en la jornada, la transformación digital consiste en “tener una propuesta de valor transformacional para nuestros clientes”. Hay cuatro cualidades que, para Garrido, diferencian a las empresas líderes en este campo: foco en el cliente, talento, inversión en tecnología de última generación y abordar una verdadera transformación.



La transformación digital es susceptible de implementarse en todos los sectores, aunque algunos, como el farmacéutico, el sanitario o el energético, están apostando con fuerza por ella. Así, Eduard Cebriá, director de Data Analytics & Orchestration de Grifols, considera que tecnologías como la inteligencia artificial, el IoT y el big data “pueden transformar nuestro negocio y la relación con nuestros clientes al hacer uso de ellas”.



En el sector sanitario, la inteligencia artificial podría mejorar la práctica clínica con el uso de herramientas móviles, datos y machine learning, en procesos diagnósticos, quirúrgicos, asistencia al paciente y sostenibilidad, según Javier Tapia, subdirector médico del Hospital Universitario de Bellvitge. Y en el energético, la aportación de valor de las iniciativas que emplean estas tecnologías es crucial, tanto en eficiencia como en cuantificación de valor y soporte a otras áreas de la compañía, considera Ana Torres, directora de IT & Digital Business Partner de Áreas Corporativas en Repsol, que también participó en el día temático.



