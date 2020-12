Fundación ONCE lanza un nuevo segmento con tecnología 3D para mejorar la vida de personas con discapacidad Comunicae

jueves, 31 de diciembre de 2020, 06:03 h (CET) Infinidad de productos 3D ya se encuentran a disposición del público y de las universidades, gracias al convenio entre Fundación ONCE y Fundación Universia. También para Empresas, autónomos y PYMES, gracias al convenio entre Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad Fundación ONCE y el Real Patronato sobre Discapacidad, han logrado unir fuerzas para hacer posible un proyecto que genera mucha ilusión. Recientemente, han presentado nuevos diseños de objetos realizados con impresoras 3D, lo que permite mejorar la calidad de vida de aquellas personas que presentan discapacidades varias.

Esta nueva sección de productos se ha dado a conocer en una jornada informativa sobre ‘Diseño e impresión 3D de productos de apoyo’. El encuentro de presentación contó con la participación de Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, y Maite Fernández, consejera Técnica del Real Patronato sobre Discapacidad.

Objetos 3D

Esta nueva colección se centra en cubrir necesidades relacionadas con las adaptaciones de puestos de trabajo a las necesidades de personas con discapacidad.

Dentro de estos nuevos productos de apoyo, se pueden encontrar tanto punteros para teclear, como pomos especiales, soportes para bolsos y maletas y reposa brazos, entre otros.

Todos ellos se suman a los objetos que ya estaban disponibles, como el soporte en la silla de ruedas para colgar el bolso, el reposa antebrazos que se adapta a la mesa para dar soporte adicional a aquellas personas que, por diferentes motivos, no tengan la posibilidad de mantener la postura, o una carcasa que ayuda a escribir con precisión en un teclado a quienes necesitan apoyar toda la mano.

La disposición de todos estos productos de apoyo ya se encuentra activa para que puedan ser adquiridos según las necesidades de las personas con discapacidad, dentro del apartado de “productos de apoyo” en el portal de Accessibilitas. El listado seguirá incrementándose y Fundación ONCE continuará analizando las necesidades a cubrir, para seguir mejorando la vida de las personas con discapacidad.

Vídeos

Banco Productos de Apoyo de Fundación ONCE



