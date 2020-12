Cuida tu mirada en tiempos de COVID Nuevos contornos de ojos Ana Ruiz de Infante

miércoles, 30 de diciembre de 2020, 11:59 h (CET) Ahora que tu mirada se ha convertido en el centro de todo look, tenemos que cuidar más aún si cabe esta delicada piel del rostro. Sophie Kremser, directora de programas del Instituto Guerlain, nos propone unos sencillos pasos para realizar un masaje por esta zona para potenciar el efecto de la crema del contorno de ojos, a la vez que rejuvenece tu mirada:



1º Toques para borrar la fatiga e iluminar

Golpear suavemente la parte de abajo del ojo, desde la esquina exterior a la interior y repetir en la zona superior, justo bajo la ceja -desde el interior hacia el exterior.



Seguir la misma dirección -arriba y abajo-, pero ahora con la punta de los dedos, alisando la piel.



Finalizar con un pequeño masaje circular en las sienes. Repetir dos veces.

2º Barrido para relajar el ceño

Con la punta de los dedos, borrar con fricción la arruga del entrecejo de abajo arriba. Repetir seis veces.



3º Presiones para liberar la energía

Colocar las palmas de las manos debajo de cada ojo y alisar desde la esquina interna del ojo hasta los extremos. Basta con una sola vez.



La piel del contorno de los ojos es mucho más fina y envejece antes que la del resto del rostro. Además, refleja el cansancio y la falta de descanso.



Según la farmacéutica Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia, deberíamos incluir un contorno de ojos en nuestra rutina diaria a partir de los 25 años. "No es recomendable utilizar la misma crema que usas en el rostro. Al ser una piel más fina le cuesta más absorberlo y por ello los laboratorios formulan productos específicos para ella. Estas fórmulas cuentan con una textura especial y con ingredientes que nos ayudarán a conservar el contorno de ojos más hidratado, nutrido, firme, además de combatir bolsas, ojeras e incluso párpados caídos".



A cada una nos preocupa una cosa, hay quienes su principal obsesión son las arrugas del contorno de ojos, a otras les inquietan las manchas, las bolsas, la flacidez….Lo cierto es que hay una gran variedad de contornos de ojos y la clave para acertar está en saber cuál es el mejor, por eso es importante cuidarla con productos específicos:



¿Te preocupan las arrugas?

Si la piel de tu contorno de ojos muestra arrugas, debes elegir un producto que aporte nutrición e hidratación, para mantener la elasticidad y así ayudarnos a combatir estas antiestéticas líneas de expresión. En los casos de deshidratación y sequedad intensa, es además recomendable utilizar dos productos, un sérum y una crema.



Me gusta la última novedad de Guerlain: CRÈME YEUX y GOLD EYETECH SERUM ABEILLE ROYALE.



Con el contorno y el sérum de ojos de Abeille Royale de Guerlain, conseguiremos un efecto drenante e hidratante. Gracias a la tecnología “black bee repair” su Crème Yeux rejuvenece el contorno reduciendo las líneas de expresión, las patas de gallo y las arrugas del entrecejo. Su Gold Eyetech sérum nos proporciona una acción drenante e hidratante inmediata. Su textura además es ligera, fluida, cuenta con un aplicador curvo para facilitar la penetración del producto.



Otra opción que ha sido novedad estos días es la Crema reparadora Vital Eyes de ISDIN, sus ingredientes como la Melatonina y Cafeína ayudan a suavizar las líneas de expresión y las arrugas. Su aplicador proporciona un efecto frío que ayuda a refrescar la mirada.

¿Tu obsesión son las ojeras o las temidas bolsas?

Si lo que te preocupan son las ojeras, deberás fijarte de qué color son tus ojeras para saber cuál es su origen. Si son azuladas o moradas, pueden deberse a problemas de circulación en la zona. Para combatirlas tendrás que elegir productos que incluyan la vitamina K óxido, como K-Ox Eyes de ISDIN, que aclara el color morado o pigmentado de las ojeras y restaura la elasticidad de la piel.



Para las bolsas debajo de los ojos, es importante saber que la genética puede influir, pero también la retención de líquidos, la falta de sueño o incluso las alergias pueden estar detrás. Por ello es recomendable buscar un contorno de ojos que incluya activos drenantes que ayuden a reducir el volumen de las bolsas, K-OX Eyes de Isdin también trata en profundidad las bolsas, disminuye visualmente el volumen y la hinchazón de estas. Su nuevo aplicador cerámico aporta efecto frío y permite realizar un masaje para mejorar la microcirculación, descongestionando y referescando la mirada.



Que la mascarilla no nos haga renunciar a estar guapas, ¡¡¡saca partido a tu mirada!!!



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cuida tu mirada en tiempos de COVID Nuevos contornos de ojos Celebrando en casa: 6 Joyas para una Navidad “comfy” Estas navidades habrá muchos festejos en casa. Aquí algunas propuestas para looks cómodos y sencillos de la mano de joyas con mucho estilo ¿Interiorista en tiempos de pandemia? El sector del interiorismo no es ajeno a esta “batalla”, más aún en un momento de pandemia como el actual donde, por simple estadística, pasamos más tiempo en nuestros hogares o lugares de trabajo Pintura para suelo en cualquier tipo de superfície En general, podrá dejarse el suelo de hormigón visto, pero el suelo pintado es una buena opción puesto que, además de ser mucho más estético, es más resistente al polvo y permite una mayor limpieza La moda homewear se adueña de los armarios españoles: chándales y pantuflas son la nueva tendencia La demanda de chándales aumenta un 810 % en los meses de marzo a noviembre, en comparación con el mismo período del año pasado