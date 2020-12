Los beneficios ocultos de digitalizar las tareas administrativas en un negocio de transporte Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 13:03 h (CET) La @UPTA y @Fundae_es han realizado una campaña de concienciación a trabajadores y autónomos para que lleven su negocio a otra dimensión gracias a la formación gratuita. En este caso, se enfocan en la importancia de la digitalización de los negocios de transporte La digitalización de un negocio tiene múltiples ventajas, no sólo por el uso de sistemas de navegación inteligentes o de herramientas de gestión de flotas para agilizar las entregas. También, por ejemplo, por la posibilidad de que los conductores lleven la documentación en formato electrónico y eviten andar todo el día arriba y abajo con los papeles en la mano.

La importancia de la digitalización de los procesos

Se trata de los procesos administrativos más cotidianos, esos que generan tantos dolores de cabeza y consumen muchas horas de trabajo. Aplicar la digitalización ahorra tiempo y dinero, mejora la relación con los clientes, la gestión de la contabilidad y los tratos con la Administración.

Estas acciones pueden ayudar a hacer más grande un negocio e incluso mejorar la imagen del mismo, más allá de lo bueno y rápido que se sea entregando un paquete o llevando a un cliente a su destino.

-Mejora de la productividad. La empresa de soluciones de gestión en la ‘nube’ Sage asegura en su informe Productivity Tracker que cada año se pierden miles de millones de euros en España en tareas administrativas. Y apuesta por la digitalización para reducir esa cantidad. Los negocios digitalizados, asegura, son más productivos.

-Mantiene contentos a los empleados. Proporcionándoles herramientas digitales que les facilitan sus tareas diarias.

-Aumenta la flexibilidad laboral. Muchas herramientas digitales permiten llevar la oficina a todas partes. Algo que ayuda también a la conciliación familiar y a reorganizar los horarios de trabajo en base a otras necesidades.

- Negocios más ecológicos y con mejor imagen. La reducción o eliminación del uso de papel que aporta la digitalización permite reducir la huella de carbono, contaminar menos. Algo que cada vez se tiene más en cuenta, sobre todo en un sector como el del transporte.

-Fideliza al cliente. Mediante la digitalización de la información y el uso de los datos, se puede saber cuáles son sus necesidades reales y para ofrecer un servicio más adecuado.

-Aleja el estrés. A veces no se le da la importancia que tiene. Un proceso digital más sencillo de una tarea administrativa puede ahorrarte nervios y disgustos. Sobre todo si el trámite electrónico evita hacer colas físicas en una administración. O tener que enfrentarse a una ventanilla desde la que muchas veces se escucha el famoso “vuelva usted mañana” o la variante que corresponda.

Existen muchas opciones para conseguir un buen aprendizaje en el ámbito digital para la empresa. Hay plataformas de formación gratuitas que enseñan a usar herramientas que ofrece la tecnología y que están llevando el sector a otra dimensión.

