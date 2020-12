La mitad de los españoles invertiría hasta un 20% más en productos ecológicos El 55% de los padres afirma tener en cuenta el medio ambiente a la hora de comprar juguetes estas navidades Redacción Siglo XXI

martes, 29 de diciembre de 2020, 13:08 h (CET) En pleno siglo XXI ya son muchos los padres que consideran de gran relevancia la trasmisión de valores relacionados con el cuidado del medioambiente a sus hijos. De hecho, el 55% de los padres españoles dice que tiene en cuenta el medio ambiente a la hora de comprar productos y juguetes para sus hijos, tal y como afirma una encuesta realizada por Wodibow, la prestigiosa marca española que fabrica juguetes de diseño 100% ecológicos y 0% plástico y que ha lanzado este año los Green Riders, su nueva colección de juguetes ecológicos para concienciar a los más pequeños de la importancia del medio ambiente.



Así, el TOP 3 de aspectos en los que más se fijan los progenitores a la hora de comprar productos o juguetes ecológicos, se encuentran que incentiven la imaginación y creatividad, que sean libres de tóxicos y que aporten valores positivos a los más pequeños. “Además de divertir, que es el propósito de todo juguete, es esencial que estos productos sean ecológicos y que además aporten ese componente de concienciación en los niños para que sean conscientes de la importancia de cuidar el mundo en el que vivimos”, afirma Pablo Saracho, fundador y CEO de Wodibow. Y es que los españoles tienen muy claro cuáles son los factores que más les preocupan de cara al futuro de sus hijos, destacando en primer lugar las amenazas medioambientales, seguido del materialismo y la competitividad existente en nuestra sociedad. Tras ellos se encuentran la falta de valores morales y el abuso de la tecnología.



Esta situación se ve también reflejada a la hora de valorar el precio que cada uno está dispuesto a pagar por productos que tengan esa “etiqueta” ecológica. En concreto, el 90% de los españoles declara que invertiría más en productos que fuesen ecológicos o naturales. De hecho, tal es la importancia que, pese a que una gran parte no se fija un precio máximo a pagar, siempre que el producto le guste y merezca la pena, el 53% de los españoles invertiría hasta un 20% más.



A la hora de aportar su granito de arena en el cuidado del medio ambiente, el 90% de los españoles ya recicla de forma asidua en su hogar. Le siguen la reducción del consumo de plásticos, siendo realizado por el 48%, mientras que el 26% trata de gastar poca agua.



Los Green Riders, los juguetes que llegan para “salvar el planeta”

La conciencia medioambiental no es aburrida. Salvar al planeta requiere de valentía, agilidad y lo último en tecnología ecológica. Esto es lo que quiere transmitir la nueva colección de Wodibow, Green Riders, que quiere permitir a los más pequeños conectar con los valores medioambientales sin dejar de lado la diversión. “Los juguetes ecológicos no tienen que gustar solo a los padres, que es lo que suele ocurrir. No queremos quedarnos solo en el postureo de la foto de Instagram. Queremos que los niños vivan como una aventura apasionante el salvar el planeta y darles unos juguetes que respondan a sus necesidades lúdicas, pero con un mensaje potente y con unos materiales de altísima calidad” indica su creador.



Estos pilotos de carreras traen consigo un imaginario creativo para vivir miles de aventuras salvando el planeta a bordo de sus vehículos eléctricos*, alimentados con energía limpia no contaminante. Estos pilotos son exploradores y aventureros intrépidos que, por tierra, mar y aire, acudirán a gran velocidad, a cualquier lugar donde se les necesite. La colección cuenta con 5 vehículos que simulan en madera todos los tipos de movilidad sostenible: coche, moto, velero, helicóptero y submarino y todos ellos incluyen a uno o dos pilotos a bordo del vehículo. Una vuelta de tuerca a los juguetes clásicos que solo necesitan de la imaginación para funcionar. Y, como ocurre con el resto de los juguetes fabricados por la compañía, toda la colección está producida de forma sostenible, con pintura libre de tóxicos y es apta para niños a partir de 3 años.

