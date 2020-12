Destrucción de documentación en las empresas, una práctica necesaria según anobium.es

Si la información confidencial de una empresa, desde informes financieros a registros de los empleados termina en las manos equivocadas podría dar lugar a un fraude o a una suplantación de identidad Para proteger todo negocio resulta esencial contratar los servicios completos diseñados para salvaguardar información privada, incluyendo la destrucción de documentación en papel o en discos duros.

La empresa dedicada a la destrucción de documentos no solo es encargada de efectuar su destrucción sino que también es la encargada de la gestión de residuos, altamente peligrosos para el medio ambiente.

Cuando al cabo de los años la información acumulada de un negocio sobre cartón y papel (nóminas, recibos, contratos, facturas…) es destruida, es necesario reciclar y tratar el material de manera correcta. Una vez destruida la documentación los residuos obtenidos son llevados a la correspondiente planta de reciclaje para brindarles una segunda oportunidad.

Puesto que las autoridades aconsejan a los particulares reciclar todo material derivado de celulosa como papel y cartón, las empresas deben de cumplir escrupulosamente con la normativa y proceder al reciclaje. Todos los documentos triturados deben de ser reciclados de forma 100% segura, y sometidos al procesado oportuno para que no generen daño en el medio ambiente.

La empresa de destrucción de documentos no solo realiza la gestión de los residuos derivados de la destrucción de documentación sino que también es la encargada de gestionar otro tipo de residuos no tan fáciles de reciclar como son los cartuchos y toners de las impresoras, escáner, residuos plásticos, fluorescentes, etc.

En todos los casos la empresa encargada de la destrucción de documentación se hará cargo de su traslado efectivo a la planta de reciclaje. Además debe de hacer entrega de un procesamiento de residuos garantizando que la labor desempeñada se ha realizado cumpliendo con todos los protocolos establecidos según la normativa vigente e materia de gestión de residuos. El cliente recibirá un Certificado de Destrucción que asegure que el material ha sido destruido de forma segura. Se trata de una prueba que asegura que la información no está en peligro y que la empresa cumple con las leyes de privacidad pertinentes.

Todo residuo debe de recibir un tratamiento adecuado que evite un impacto ambiental negativo, sobre todo aquellos que se hallen relacionados con metales pesados, restos químicos cuyo potencial contaminante es grave.

Hoy en día en donde los datos personales son cada vez más confidenciales e importantes, hay negocios que optan por utilizar cada vez menos papel. Los papeles solo están en casos puntuales y como respaldo en caso de que la información digital falle o sea errónea. Todo lo relacionado a firmas o formularios es realizado en formato digital o similar a una tablet.

La destrucción y posterior tratamiento de los documentos por parte de una empresa cualificada ayuda a que la imagen corporativa de la empresa se vea beneficiada.