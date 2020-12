Lanzamiento del webinar: Los primeros pasos en el posicionamiento digital de un comercio Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 10:43 h (CET) De la misma manera que sería espectacular tener una tienda bien iluminada en la mejor calle de la ciudad, es importante tener un negocio bien digitalizado y posicionado en internet. Es por eso que desde la asociación UPTA, financiados con la Fundación Estatal para la Formación en el empleo, se ha lanzado un webinar en el que se podrá obtener un primer vistazo sobre las acciones más importantes a tener en cuenta Las tiendas deben ser conscientes de que los clientes van a bucar información sobre sus productos en internet, incluso aunque ellos no estén allí. ¿Cómo ofrecer la mejor información a los clientes que necesitan productos? Las empresas se encuentran en un mundo cada vez más digitalizado que obliga a estar actualizados si se quiere estar al día de lo que van a pedir los clientes.

En este webinar gratuíto, el Javier Ullé, Socio, fundador y director de Centro Xano explica de forma muy amena y durante tan sólo unos 20 minutos las claves más importantes a tener en cuenta en el posicionamiento digital de un negocio.

1. En un mundo en constante movimiento, no se puede dar por sentada la competitividad ni siquiera aunque, todavía, se tengan todos los clientes que se necesitan, porque es más fácil que nunca quedarse atrás.

2. En este webinar se darán algunas razones por las cuáles los comercios tienen que reconsiderar su posicionamiento, como el hecho de que ya no existe separación entre el mundo digital y el real.

3. Los usuarios comprueban ya por internet toda la información que precisan antes incluso de acudir a una tienda, es por eso que es conveniente que un negocio pueda ser encontrado, así como sus ventajas competitivas, de forma que pueda facilitarse el proceso de compra del cliente.

4. Se puede aprender a conocer mejor a los clientes, para atender mejor a sus gustos y demandas.

Este webinar gratutíto se dan las primeras claves para poder enfocar las prioridades en una estrategia digital y cuáles son las primeras cosas que se necesitan, como tener una página web desarrollada y que destaque lo que diferencia un negocio de su competencia. Así como tener una estrategia de palabras clave o Keywords que ayude a destacar en los términos clave más importantes de un negocio, así como la navegabilidad y accesibilidad de la página web como valor principal.

