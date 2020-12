Lanzamiento del podcast gratuito: ¿Por qué un negocio debe llevarse al entorno online? Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 10:51 h (CET) Si todavía no se ha tomado la decisión de llevar un negocio al entorno online, en este podcast se pueden encontrar algunas de las razones principales por las que hacerlo. Todo de la mano de Chema Martínez Pastor, Consultor de Marketing Online Mucha gente se pregunta cuántas personas pasan a diario por su tienda física. Pues bien, en internet, con una tienda online bien posicionada, literalmente, pueden pasar millones de personas por una tienda online. Hoy en día se puede comprar cualquier cosa por internet, casi incluso un coche o una casa.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, gracias a la financiación de FUNDAE, han lanzado este entretenido y ameno podcast en el que se puede encontrar contenido de alto valor para cualquier persona que esté interesada en llevar su tienda física al entorno online, o bien en lanzamiento de su propia tienda online.

¿Qué puede aprenderse en este podcast?

Algunas de las razones principales por las cuáles un negocio tiene que estar en internet, entre ellas algunos de los datos actuales sobre compras online.

Qué es una pasarela de pagos y qué diferentes opciones se tienen para poder recibir cobros a través de una web.

La importancia de estudiar al público objetivo y conectar con él mucho antes de que se efectúe una compra.

Ante el reto de los envíos, cómo poder estudiar a la competencia o utilizar los envíos para poder realizar políticas promocionales.

La importancia de fidelizar al cliente, incluso una vez éste ya ha comprado. Y es que también en el entorno online, es mucho más fácil que los clientes vuelvan a comprar que conseguir otros clientes nuevos.

Algunos de los datos principales para que pueda entenderse cómo es el comprador online, qué dispositivos utiliza, etc.

El beneficio que resulta de enfocarse en un nicho específico para poder competir mejor con respecto a la competencia.

Hoy en día ya casi no queda duda de las ventajas de tener una tienda en internet. Pero si aún se tienen estas dudas, se puede escucha este podcast, completamente gratuito.

