La importancia de Google para posicionar los servicios de los negocios Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 09:27 h (CET) Tener presencia online en un negocio va mucho más allá de contar con una página web. De nada vale tener una buena página web si nadie la visita. #Digitalízate con @Fundae_es y @upta #formación #sectorservicios Descubrir la formación gratuita aquí: https://www.fundae.es/digitalizate#Digitalízate con @Fundae_es y @upta En los procesos de compra, especialmente cuando se necesita la contratación de servicios, no se puede separar el mundo real y el digital. Hoy en día, ambos mundos están unidos. Cuando el cliente comienza a valorar las distintas opciones del mercado consulta con cada vez más asiduidad en internet antes de efectuar su compra.

La tendencia ROPO

Esta tendencia de valorar en internet las diferentes opciones antes de comprar se denomina ROPO, por sus siglas en inglés de Research Online Purchase Offline, o lo que es lo mismo, investigar por Internet antes de comprar el producto o contratar el servicio de forma presencial.

Es un concepto acuñado para definir el acto que muchos usuarios llevan a cabo al recurrir a la ingente cantidad de información disponible que se mueve en la red para buscar servicios y escoger los más adecuados antes de su contratación en un comercio o espacio físico.

Tener presencia online en un negocio significa que se tienen muchas más posibilidades de estar en consideración por clientes potenciales. Hoy en día es seguro que un gran número de los clientes tendrán el primer contacto o conocerán un negocio o servicio por medios digitales. La piedra angular de todo esto será contar con una web atractiva que refleje bien todo lo que un negocio puede ofrecer a los clientes, describir con la máxima exactitud qué servicios se van a prestar, así como las condiciones o detalles.

Ser encontrados con el menor esfuerzo posible

Es esencial que los potenciales clientes (llamados prospects en inglés) encuentren lo que están buscando con el mínimo esfuerzo posible, que no necesiten hacer demasiados clicks para acceder a lo que necesitan. Otro aspecto para tener en cuenta es que sea “responsive”, esto es que se adapte a los diferentes dispositivos, ya sea un ordenador, una tablet o el móvil.

Si bien contar con una página web con un buen diseño y contenidos relevantes es indispensable, de nada valdría si no está bien visible o si la gente que está buscando un servicio con ciertas características no lo encuentra con facilidad.

El buscador por excelencia: Google

Aquí es donde toma una importancia capital el buscador por excelencia: Google. Bien es cierto que hay otros buscadores, pero en España, Google representa el 94% de búsqueda en Escritorio y el 98% de búsqueda en Móvil.

En caso de búsqueda de negocios que ofrezcan servicios de todo tipo: clínicas, veterinarios, peluquería, estética, abogados y demás servicios profesionales, el que un negocio se vea en las primeras posiciones cuando se hace una búsqueda en Google resulta indispensable.

Para lograrlo existen varios caminos:

- Tener un buen posicionamiento orgánico o SEO (search engine optimization) por sus siglas en inglés y que se traduce como optimización de los motores de búsqueda, o, dicho de otra forma, todo lo que se puede hacer para que un negocio tenga buena visibilidad en Internet, especialmente cuando un cliente potencial usa un buscador (Google) para encontrar un producto o servicio determinado.

- Por otro lado el posicionamiento SEM (Search Engine Marketing), que consiste en insertar un anuncio en los resultados de búsqueda de Google. Hacer publicidad en Google se conoce como Google Ads. Son los tipos de anuncios de texto, los cuales al estar ajustados con las keywords o palabras claves relevantes para un negocio y su categoría, así como las intenciones de búsqueda de tus usuarios.

Posicionamiento en Internet

El posicionamiento digital es el proceso por el que, mediante técnicas y estrategias, se sitúa una marca/negocio en el entorno de Internet.

En cualquier caso, lo que es indiscutible es la necesidad de que un negocio se encuentre rápidamente en el buscador más utilizado con diferencia. Es importante invertir un poco de tiempo en la búsqueda de información o incluso de cursos específicos (en muchos casos de buena calidad y gratuitos) que ayuden a adquirir las habilidades y conocimientos necesarios en el mundo digital.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.