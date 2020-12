Querido 2020: ¿Qué demonios te han hecho. C*****? Comunicae

martes, 29 de diciembre de 2020, 09:04 h (CET) La agencia Medios en Red se desmarca con una campaña muy original, en la que dirige una carta personal y comprensiva a este año tan repudiado por todos con un final sorpresivo Insultado. Vilipendiado. Odiado por todos y cada uno de los ciudadanos del mundo. Este 2020 sólo se encuentra enemigos a causa de una pandemia que ha puesto en jaque la salud y la economía del mundo globalizado. Sin embargo, hay una agencia en Sevilla que ha decidido mirar a la cara a este año maldito e interesarse por él, por saber qué le ha llevado a comportarse de esta manera.

Con ‘Querido 2020’, la agencia de Marketing y Comunicación Digital Medios en Red se desmarca de la corriente popular para lanzar un mensaje original con el que cerrar el año. El núcleo de la campaña es un emotivo vídeo en el que, sin dejar de reflejar el sufrimiento y las pérdidas irreparables que han acaecido en estos doce meses, Medios en Red ofrece una mirada diferente, dejando de lado un rencor que no lleva a ninguna parte.

El spot, además, recuerda a algunas de las grandes figuras públicas que han desaparecido durante este último año: desde Kobe Bryant a Sean Connery o Diego Armando Maradona, pasando por Carlos Ruiz Zafón, Michael Robinson o Pau Donés. Al final del vídeo, en cualquier caso, aguarda una pequeña sorpresa.



Medios en Red es una agencia de Sevilla que nació hace sólo 5 años, con el propósito de transformar a través del marketing y la comunicación a marcas y empresas en la búsqueda de la rentabilidad del mundo digital. En su joven trayectoria su crecimiento ha sido rápida, realizando proyectos para clientes como Alejandro Sanz, Grupo Porcelanosa, Porsche, Sevilla F.C. o el famoso novelista Noah Gordon entre muchos. Recientemente ha estado en el candelero por su campaña de street marketing conocida como ‘El hombre-burbuja’ donde pasearon a un hombre metido en una gran bola de plástico con el claim “Ve a tu bola pero seguro” para Travelfine, especialistas en seguro de viaje, por las calles más emblemáticas de Sevilla.

