Marina Rivera conocida como "_riverss_" alcanza mas de 4 M de seguidores en la cuarentena Si todavía no conoces a una de las influencers del momento, Marina Rivera, alias Rivers, nació el 20 de agosto de 2002, por lo que a pesar de su juventud ya se ha convertido en todo un referente en redes Redacción Siglo XXI

lunes, 28 de diciembre de 2020, 23:16 h (CET) El poder de las redes sociales se ha multiplicado en los últimos meses en los que con fenómenos como el confinamiento y las cuarentenas millones de personas se han comunicado e informado a través de internet y, más en concreto, de plataformas como las redes sociales. Por ello no es de extrañar que personas hasta ese momento prácticamente anónimas hayan conseguido destacar en redes sociales y volverse viral.

Este es el caso de Marina Rivera, conocida como "_riverss_, que ha logrado justo este efecto tras realizar algunos vídeos en clase y subirlos a tiktok, logrando una gran cantidad de seguidores. Tanto es así que ya acumula más de 4 millones de followers en todas sus redes: Instagram, tiktok y Youtube. Una muestra más de la importancia de las redes y de sus efectos. Sólo hay que ver que ya, convertida en una persona mediática, ha anunciado su relación con Dani, "@danimarreroo" en la red, otro influencer. Una publicación que en sólo cuatro horas ha conseguido nada menos que 250.000 likes.



Quién es Marina Rivera

Si todavía no conoces a una de las influencers del momento, Marina Rivera, alias Rivers, nació el 20 de agosto de 2002, por lo que a pesar de su juventud ya se ha convertido en todo un referente en redes. Actualmente está cursando un doble grado de economía y derecho y además de ser una excelente estudiante, Marina es una amante del deporte. Jugó nada menos que 10 años a Balonmano, también ha practicado natación y baile.



Otra de las pasiones de Marina es viajar. A pesar de su corta edad ha hecho varios intercambios, recorrido 8 países y, sin duda, su frescura ante las cámaras la ha llevado a ser una de las influencers del momento. Sólo hay que ver que comenzó con su canal de Youtube durante la cuarentena y ya tiene nada menos que 350k seguidores. Tampoco se le resisten plataformas como Tik Tok e Instagram. En 1 año ha sumado la friolera de 3 millones de seguidores en Tik Tok y en Instagram ha hecho lo propio con nada menos que 750.000 seguidores en un año.



¿Su secreto?

Marina creció en Tik Tok a base de hacer vídeos en clase ya antes del confinamiento, se volvieron virales y empezó a conocerse en “la chica que realizaba vídeos en clase". Marina siguió generando contenido desde casa y ganó seguidores a un ritmo vertiginoso, empezando ya a conocerse por “Rivers” y quitándose un poco la etiqueta de “la chica que graba vídeos en clase”.



En sus redes se podía ver contenido muy diverso y divertido. Por ejemplo, en Tik Tok subía bailes, contenido de humor, mientras que en Instagram colgaba fotografías y mostraba más cómo transcurría su día a día. Para Marina las redes han sido un modo estupendo de conocer a gente, entre ellos a la que ahora es su pareja. Todo comenzó cuando ella colgó un vídeo en Tik Tok, comenzaron a seguirse a hablar y empezaron a quedar. Ahora llevan ya 3 meses. Como la propia Marina ha confesado lo suyo con las redes sociales viene desde que era muy pequeña. Desde muy temprana edad ya se sentía atraída por estas plataformas pero jamás pensó que le llegarían a dar tanto, hasta el punto de convertirse en una de las influencers del momento y tener una de las cuentas que más han crecido en el último año.



Si tú también quieres conocer un poco más qué hace Marina Rivera Saldaña en redes lo tienes muy fácil. Sólo tienes que seguirla a través de sus diferentes perfiles y descubrirás a una chica joven divertida, amante del deporte, la moda y todo su universo. Un buen modo de divertirte con sus vídeos y contenido de humor a la vez que descubres un poco mejor cómo es esta chica que está revolucionando el mundo de las redes en muy poco tiempo. Sin duda, un ascenso vertiginoso más que merecido por ofrecer un contenido diferente, fresco y de calidad en redes. Algo que no siempre se ve y que sí se puede encontrar ya sea en su canal de Youtube o perfiles de Instagram o Tik Tok, tú eliges por dónde seguir la pista a Marina.

