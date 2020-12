¿Deben los autónomos ser un producto que esté a la venta? Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 17:07 h (CET) FUNDAE y UPTA han elaborado un artículo en que se preguntan si un profesional autónomo debe considerarse un artículo que se deba vender, en referancia a la marca personal. Bajo el lema de #digitalizate, han elaborado una serie de acciones para animar a la los autónomos y profesionales a estar actualizados ¿Necesitan los autónomos mejorar su marca personal para mejorar en su actividad? En el momento en que deciden convertirse en profesionales independientes, para ofrecer sus servicios a otras empresas o a particulares, son ellos mismos los que se convierten en el producto. En el caso de los profesionales del sector servicios esto es más claro aún.

Los clientes tienen que depositar su confianza en los autónomos y profesionales

El hecho de que alguien deposite su confianza en otra persona para que le arregle el coche, le ponga un empaste o le defienda en un juicio se basa en el principio de la confianza. Lo que un autónomo del sector servicios vende no se parece a un producto, pero ha de pensar en ello como si lo fuera. ¿Qué espera un cliente que compra un producto físico? Por ejemplo, un coche. La compra de un coche cumple una utilidad funcional, como es el desplazamiento, pero al mismo tiempo está cumpliendo otra serie de funciones, de manera más o menos directa.El coche da tranquilidad porque dispone de elementos de seguridad. Pero también se está pagando por el tiempo que ahorra comparado con otros medios de transporte colectivo.

Cuando se contrata a un profesional autónomo, se buscan beneficios similares. Por supuesto, hay un componente práctico. Qu el cliente tenga alguien de confianza para que le corte el pelo o le maquille es un ahorro de tiempo y le aporta la confianza de tener un resultado final satisfactorio. ¿Y el prestigio de marca? ¿Trabajar con un profesional concreto y no con otro tiene un componente similar al de conducir un coche de lujo?

Antes de responder a estas preguntas, un autonomo debe pensar en cómo mejorar su marca personal, para conseguir con ella el reconocimiento de sus clientes y estimular la demanda

La marca personal como un activo

Bajo la regla básica de que el autónomo siempre tiene que buscar ser el mejor profesional en su área, es importante formarse, aprender y aportar las soluciones que otros profesionales de la competencia no ofrecen. Por ello, y en este sentido, la marca personal debe de promocionarse, de forma que un cliente conozca al profesional y le otorgue valores de confianza, prestigio y seguridad, tan necesarios para tomar la decisión de trabajar con un profesional en concreto.

Tener una página web propia, con un blog donde se pueda demostrar la experiencia y conocimientos, son necesarios para que el cliente quiera contratar los servicios, y son vitales para diferenciarse en un entorno donde cada vez la competencia es más grande y las posibilidades de destacar, dependen de tener una buena historia que contar en el canal adecuado para hacerlo. Pueden ser también interesantes un canal de vídeo o podcast que permitan un contacto directo con posibles clientes.

Las ventajas que se pueden obtener con un buen trabajo de la marca personal son tan positivas como:

- Ofrecer un motivo por el que los clientes quieran contratarte.

- Destacar por encima de la competencia.

- Conseguir más exposición por viralización de los contenidos.

- Aumentar los ingresos: un mayor prestigio de la marca personal puede permitirte subir las tarifas.

- Ofrecer confianza. Romper barreras de entrada.

- Llegar a nuevos públicos.

La importancia de la formación

