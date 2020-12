El tipo de pelo del chihuahua influye en cómo se cuida, según Unchihuahua.com Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 11:20 h (CET) El pelo lo tienen pegado a la piel y se puede ver su figura a la perfección, además de tener la cola enrollada hacia arriba. También se les suele conocer por chihuahuas de pelo liso, los cuales tienen mucha cantidad de pelo en el torso, pero poca en la cabeza o los oídos Los chihuahuas son animales muy diferentes entre sí, comenzando por su pelo. Los chihuahuas de pelo corto se suelen caracterizar por tener un cabello suave, corto y brillante. Tienen también una especie de collar de largo pelo rodeando su cuello, y también en la zona de la cola. Sus colores suelen ser bastante variados siendo todos aceptados por la CFI, excepto el chihuahua color mirlo.

Los colores que suelen ser más comunes en esta raza son el rubio claro, arena, marrón y plata. En especial, este tipo de chihuahuas requiere una protección mayor en cuanto a climas muy fríos. Esto es debido a que requieren un abrigo en invierno por tener el pelo tan fino, por eso se recomienda colocarles algo, como un chaleco o una prenda que les ayude a mantener su temperatura corporal.

Su cuidado puede requerir algo menos de esfuerzo que los de pelo largo, pero requiere de unas claves para que su pelaje pueda mantenerse suave y brillante y no exista problema de manchas. Los chihuahuas de pelo liso también suelen perder más cantidad de pelo, por eso es necesario saber algunas cosas para que esto no sea un problema para mantener muebles o prendas de ropa sin pelos.

Mantener a un chihuahua limpio, además de aportar a su baño productos especiales que logren hidratar su cabello, se verá que el perro no solo perderá menos pelo sino que además estará brillante. Si no mantienen una higiene adecuada, el pelo podría verse liso, perdiendo ese brillo tan característico de los chihuahuas, además de que la piel del animal también comenzará a tener problemas. Muchas personas también se ha preguntado cuánto valen estas mascotas, por lo que lo más adecuado sería investigar dónde comprar un chihuahua antes de pensar en su precio.

Otro tipo característico de chihuahua es el de pelo largo, cuyo pelaje es liso u ondulado y requiere un cepillado diario para mantenerlo libre de enredos. Este perro suelta mucho menos pelo que el otro tipo, y tienen también gran cantidad de colores aceptados por la CFI, excepto, de nuevo, el chihuahua color mirlo. Su pelaje se suele desarrollar de forma completa unos 24 meses, y aquellos perros que lo tengan medirán entre 14 y 23 centímetros como en la mayoría de los casos.

Su peso oscilaría entre 1,7 y 2,8 kilogramos, aunque puede haber ciertas excepciones que se deben tener en cuenta. Los primeros chihuahuas fueron los de abrigo, desarrollados en México a partir de otra raza ya existente. Una vez se estableció y popularizó el pelaje corto, los criadores de los perros comenzaron a desarrollar una variedad completamente nueva: el chihuahua de pelo largo, conseguido a partir del cruce de un chihuahua con los perros “toy”, de un tamaño más grande, y pelaje más largo, como el Pequinés o el Pomerania.

Sin embargo, según iban pasando los años se hizo popular y ambas variedades son consideradas de la misma raza. Estos perros suelen llamar mucho la atención y las personas que deciden adoptarlos como mascota son bastante numerosas. Por ello, es importante conocer algunas de sus características físicas para saber bien cómo cuidarlos y qué serie de medidas se deben tomar según el tipo de pelaje que tenga cada chihuahua.

