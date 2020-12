La pandemia empeora el nivel de idiomas en la empresa española, según Hexagone Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 11:24 h (CET) Las Pymes son las empresas más afectadas por el bajo nivel de idiomas. Las Pymes son las empresas más afectadas por el bajo nivel de idiomas. El 90% de las clases de formación canceladas durante el confinamiento no se han recuperado. 8 de cada 10 empresas no superaría un examen de nivel de idiomas La consultora de formación de idiomas para empresas Hexagone (www.hexagone.es) presenta su IV Informe Anual de idiomas en la empresa española en un año marcado por la desaparición de 2 de cada 5 academias de idiomas.

La pandemia ha afectado al nivel de idiomas de la empresa española. Se trata de un efecto generado por la cancelación masiva de formaciones en las empresas que se vieron obligadas a confinar a sus trabajadores.

Sin duda 2020 ha marcado un punto de inflexión en uno de los sectores más castigados por la pandemia: la formación presencial. Según los datos recogidos por la consultora de formación, actualmente más de la mitad de las escuelas de idiomas han tenido que dejar de ofrecer clases de manera presencial ante la nueva situación de distanciamiento social.

Y es que desde el mes de marzo, las formaciones presenciales que se impartían en las empresas tuvieron que cancelarse por la pandemia. El 90% de esas clases no han vuelto a reiniciarse y sólo el 20% se trasladaron al formato de aula virtual.

Gaëlle Schaefer, directora de Hexagone explica, “Sin duda la pandemia ha golpeado al sector de la formación y nos ha obligado a la mayoría de consultoras a adaptarnos de la noche a la mañana. Aunque la situación es de crisis, muchos centros como el nuestro nos hemos tenido que ajustar para seguir ofreciendo un servicio que sigue siendo demandado por los trabajadores”.

Empeora el nivel de idiomas

El nivel de idioma en la empresa española continúa siendo malo un año más. 8 de cada 10 empresas no superaría un examen de nivel de inglés.

“España está muy por detrás en nivel de idiomas de las principales economías europeas, como Alemania, Francia, Países Bajos o Suecia. De hecho nuestros vecinos lusos gozan de un nivel muy superior en idiomas al nuestro. La crisis de este año ha agudizado la formación de idiomas en un momento en el que es clave para las estrategias de internacionalización de las compañías”.

A pesar de existir cursos de formación como los que están financiados a través de Fundae, sólo el 21% de las empresas solicitan acceso a los cursos de idiomas a pesar de tener esta posibilidad por desconocimiento.

La pyme la más perjudicada

Las pymes españolas son las empresas más golpeadas por el nivel de idiomas. Si de por sí tradicionalmente el nivel es bajo, la pandemia ha obligado a centrarse en otras necesidades aparcando la necesidad de una estrategia de idiomas.

La falta de clientes y la bajada de ventas ha empujado a las empresas españolas a buscar nuevos mercados. Europa es el principal objetivo a la hora de buscar nuevas ventas. El principal obstáculo al que se enfrenta la empresa que quiere vender fuera de las fronteras es el idioma.

Según los datos del informe de Hexagone, 9 de cada 10 empresas españolas no está preparada para comunicarse en otros idiomas. Para subsanar este problema, las compañías están buscando más que nunca perfiles profesionales con nivel alto de idiomas, especialmente el inglés.

Las pymes, por su tamaño y márgenes, son las empresas que más están sufriendo esta falta de nivel de idiomas. Sólo 1 de cada 10 pequeñas empresas consultadas por Hexagone reconoce poder gestionar la comunicación de manera interna con clientes internacionales.

El 12% de las empresas medianas de entre 5 y 10 trabajadores se encuentran en proceso de seleccionar personal capacitado con nivel de idiomas para responsabilizarse de la internacionalización de la compañía.

2021 Nuevos retos

El informe de Hexagone resalta un optimismo de cara al 2021 en cuanto a la formación y al nivel del idioma en la empresa española. En los 3 años anteriores a 2020 se había apreciado un aumento del nivel que se ha visto estancado durante el presente año.

“Los departamentos de Recursos Humanos se muestran interesados y abiertos a recuperar la formación de cara al próximo año. Existe una percepción de recuperar el tiempo perdido que la pandemia ha provocado respecto a temas de formación. Las empresas se muestran interesadas en ofrecer a sus trabajadores la solución que mejor garantice un retorno de su inversión en lo que a formación se refiere”.

Precisamente desde Hexagone resaltan que las empresas son conscientes de la necesidad de una estrategia de internacionalización inmediata. El idioma se ha convertido en una necesidad para aumentar los mercados en busca de nuevas oportunidades tanto para vender como para captar nuevos clientes.

Respecto a las tendencias en la formación de idiomas para el 2021, desde Hexagone explican que existen dos claros enfoques que se centran por un lado en la formación específica del idioma aplicado a necesidades concretas del teletrabajo, como son las comunicaciones a través de videoconferencias, comunicación por email en otros idiomas, traducciones de documentos profesionales, y servicio de atención al cliente internacional en otros idiomas son algunas de las más destacadas.

Por otro lado surge una nueva tendencia que abarca materias más transversales dentro de la empresa y enfocadas a temas de liderazgo o de coaching empresarial impartidas en otro idioma. “Cada vez hay más interés en impartir formaciones en contenidos profesionales que capaciten al trabajador en materias propias de su profesión, especialmente dirigidas al leadership, pero ofrecidas en otros idiomas”, explica Gaëlle Schaefer.

“La nueva forma de teletrabajo y los nuevos hábitos han generado situaciones que las empresas deben cubrir con inmediatez. Muchas empresas se han lanzado a mercados internacionales y deben adaptar su idioma. Traducciones, conversaciones de negocio, presentaciones, etc. En estos últimos meses muchas empresas han tenido que adaptar todo su negocio a nuevos idiomas”, explica la directora de Hexagone.

Sin duda 2020 será recordado por la pandemia y la crisis que ha generado en la empresa. El idioma se ha convertido en el vehículo para que las empresas puedan dar el salto a otros mercados. Sin embargo, el nivel en las empresas españolas es demasiado bajo y por ello deberán hacer un esfuerzo extra para convertirlo en una oportunidad de negocio.

Si durante este año se han paralizado muchas formaciones de idiomas, 2021 se presenta como un año de oportunidades para poder recuperar el terreno perdido.

