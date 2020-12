Top 10 productos más demandados en España en 2020 El Satisfyer continúa en el Top 10 Redacción Siglo XXI

lunes, 28 de diciembre de 2020, 12:35 h (CET) Un año más el comparador de precios idealo.es ha querido echar un vistazo a los productos más demandados del año, un listado que refleja los gustos y necesidades de los consumidores españoles durante los últimos 365 días. Un año en el que hemos comprado online más que nunca, ya que según el CIS el 23 % de los españoles ha aumentado sus compras online durante la pandemia. Y aunque parezca mentira, ni las mascarillas ni los geles hidroalcohólicos están en el podio de lo más buscado, a pesar de la pandemia.

Este 2020 el iPhone 11 se proclama ganador absoluto, seguido por las sneakers Nike Blazer Mid ‘77 VIntage, y con la consola Nintendo Switch en tercer puesto del podio. De hecho, smartphones, sneakers y videoconsolas ya fueron los productos estrella del pasado Black Friday, y los datos confirman que han sido los productos preferidos por los españoles durante el año.



El cuarto y quinto puesto lo ocupan productos que nunca antes habían estado en la tabla de los más demandados: productos de bricolaje como taladros y sierras caladoras, probablemente debido al auge del DIY y las pequeñas reformas en casa dirigidas a mejorar algunos aspectos del hogar, donde tantas y tantas horas hemos pasado confinados.



El resto de la tabla la completan otros productos tecnológicos como el iPad o el Huawei Watch, así como otro clásico como las zapatillas de running.



El Satisfyer sigue entre los más demandados

En 2019 triunfaron los vibradores, y más concretamente el archiconocido “Satisfyer”, fue el regalo estrella en Navidad y la tercera categoría más demandada a lo largo del año. Este 2020 cae algunos puestos hasta el número 7, pero se mantiene en el top 10 del año. Y es que parece que este vibrador se consolida como un fijo en la lista de preferidos de los españoles, concretamente el modelo Pro 2.



Top 10 productos más demandados 2020 (de más demandados a menos) iPhone 11 Nike Blazer Mid'77 VIntage Nintendo Switch Sierra Bosch Easy Cut 12 Taladro Makita DF331 iPad (2019) Satisfyer Pro 2 Next generation Asics Gel-Kayno 5 360 Huawei Watch GT 2 Nevera Teka FTM 240

