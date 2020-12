Vitrinas y desinfección, claves para la hostelería en pandemia por HosteleríaBarata Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 10:31 h (CET) Las vitrinas del negocio hostelero y la higienización de todo su mobiliario se ha convertido en algo necesario para la supervivencia de los bares y restaurantes en plena pandemia de COVID-19, que ha paralizado y dañado al sector. Por ello, se debe estar preparado e intentar renovar el negocio de manera económica en preparación del frío invernal Comprar y renovar maquinaria de hostelería ya no es algo que puede durar días. En la página de HosteleríaBarata se puede echar un vistazo y comparar el precio de los productos para saber cuáles son las tendencias y qué es lo mejor para el negocio de hostelería. Y en 24 horas se obtiene la respuesta para todo.

En tiempos de crisis

La hostelería es uno de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus que ha obligado y está volviendo a obligar como medida de precaución sanitaria a cerrar los negocios, afectando a los ingresos.

Ahora más que nunca necesitas no excederse de un presupuesto que se ha tenido que recortar y, por ejemplo, uno de los muebles que siempre se van a necesitar para el negocio son vitrinas de exposición.

Vitrinas baratas

Las vitrinas baratas son el sueño de todo hostelero y más si son de calidad. Desde neveras expositoras, vitrinas calientes, vitrinas charcuteras, pasteleras para tapas frías o simplemente expositoras.

El hecho de tener una vitrina en el negocio hace que la gente se acerque para ver y oler lo que se ofrece, un distintivo que hará que ganes un cliente en estos tiempos difíciles y recuperar pronto el poco dinero que se invertió en la vitrina.



Puede encontrar grandes, pequeños y hasta de diferentes colores que se alejen del gris habitual. Lo importante es ser original y económico.

Higienización

Además, si ya la higienización y la desinfección eran claves para todos los negocios, ahora es mucho más exigente con el fin de garantizar la prevención de los contagios de COVID-19 y asegurar así que el negocio hostelero va a seguir hacia delante pese a las circunstancias.

Por ello, invertir en higiene es presente y el futuro para las empresas hoteleras. El objetivo es extremar las precauciones para evitar la transmisión de la pandemia global.



Se trata de buscar soluciones seguras para así compartir sin miedo cualquier espacio.

