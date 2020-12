Firmafy potencia la digitalización de las empresas con la firma electrónica Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 10:35 h (CET) Firmafy, empresa española de firma electrónica, apuesta por promover la digitalización de las empresas. La Covid-19 ha dejado al descubierto muchas deficiencias en los procesos de firma de documentos tanto a nivel interno como externo en las pymes La Covid-19 ha acelerado la adopción digital en las pymes y ha impulsado el uso de modelos de negocio enfocados a lo digital. Algunos sectores, en donde el presencialismo era fundamental para sus negocios, se han visto abocados a la búsqueda de soluciones que antes ni pasaban por sus mentes.

Muchas empresas llevan años luchando por dejar de depender del papel. Los avances en herramientas como la firma electrónica, han simplificado la forma en que los usuarios acceden, firman y entregan documentos, prometen eliminar uno de los obstáculos existentes para la digitalización completa.

Algunos de los sectores que más se están beneficiando de esta herramienta son las aseguradoras, el sector inmobiliario y los departamentos de recursos humanos, si bien se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para todas las empresas que quieren dejar a un lado el uso del papel.

“La plataforma de firma electrónica Firmafy, brinda una solución segura para ayudar a las organizaciones a enviar documentos para su firma más fácilmente, además de contar con un sistema avanzado de autenticidad de firma, con validez legal”, explica Fran Cortés, CEO de Firmafy.

Mejora de la comunicación en toda la empresa

Empresas como la Cámara de Comercio, los clubs de fútbol o grandes grupos inmobiliarios han implementado en su modelo de negocio el uso interno de la firma electrónica.

Para empresas que se encuentran dispersas geográficamente o que actualmente se encuentran teletrabajando, las herramientas de firma electrónica representan un importante ahorro de tiempo y costes. Antes de implementar la firma electrónica, cuando era necesario firmar un documento sólo podían hacerlo físicamente; esto no sólo implicaba más tiempo, sino también un gasto importante en papel.

La firma electrónica simplifica los flujos de trabajo de documentos entre los departamentos de una empresa como finanzas, operaciones, recursos humanos y planificación.

Mayor flexibilidad

"En Firmafy nos adaptamos a la situación de cada empresa, y gracias a ello durante el confinamiento hemos multiplicado por 10 los usuarios de nuestro software. Los documentos son accesibles desde cualquier dispositivo con un navegador: ordenador portátil, de sobremesa o teléfono móvil. La plataforma está basada en la nube y no requiere una aplicación especial, ni el firmante necesita descargarse el programa"

Cualquier organización que requiera firmas y autorizaciones de varios departamentos puede obtener beneficios del uso de la firma electrónica. Pero la implementación de soluciones de procesamiento de firmas electrónicas basadas en la nube es especialmente útil durante los períodos de máxima demanda en la empresa.

Muchas empresas señalan la importancia de digitalizar la documentación para garantizar que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y segura.

Sobre Firmafy

Firmafy es un servicio de firma online que cumple con toda la normativa vigente, incluyendo la normativa europea eIDAS y RGPD.

Formada por un equipo de apasionados por las nuevas tecnologías y el mundo de la empresa esta empresa granadina nace con el fin de ayudar a otras empresas para puedan implantar la digitalización y firma online de documentos en sus negocios.

