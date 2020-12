Ainhoa Arteta y Joe Crepúsculo colaboran en un villancico con fines benéficos Comunicae

lunes, 28 de diciembre de 2020, 10:04 h (CET) La recaudación íntegra de los royalties de la canción será donada a Aldeas Infantiles SOS para apoyar a los niños y las niñas más vulnerables por la crisis sanitaria La soprano vasca Ainhoa Arteta y el músico Joe Crepúsculo se han unido con fines solidarios para interpretar una particular versión del clásico villancico 'Noche de Paz. El tema, titulado 'Noche de Unión' y producido por el artista catalán, fusiona estilo indie, electrónica y ópera. La recaudación íntegra de los royalties será donada a la ONG Aldeas Infantiles SOS para apoyar a los niños y a las niñas más vulnerables por la crisis sanitaria.

El remake de este conocido villancico, ya disponibe en las plataformas de Youtube y en Spotify, está interpretada por la inconfundible voz de la guipuzcoana Ainhoa Arteta, que aporta la clave lírica a una composición electrónica pensada y producida por el músico indie catalán. Bajo el lema 'un villancico diferente para una Navidad diferente', el operador de telefonía Yoigo ha juntado a estos dos artistas para esta peculiar colaboración musical.

Para su creación, ambos artistas han aportado su toque distintivo. Ainhoa Arteta, uno de los grandes valores de la ópera a nivel mundial, encaja en clave lírica la composición electrónica del villancico. Por su parte, Joe Crepúsculo, que acaba de presentar su nuevo álbum pop titulado 'Supercrepus II', ha sido el encargado del ritmo y de la producción del tema. Con su talento para la melodía y el estribillo, ha adaptado la canción a un nuevo estilo, sumergiendo la clásica noche de paz y amor en su particular fábrica de baile electrónico.

Además de Youtube y Spotify, tmabién se podrán hacer donaciones a través de la página web de la ONG Aldeas Infantiles. La campaña ha sido pensada y desarrollada por ES3, la agencia digital de la compañía de publicidad PS21.

Vídeos

Noche de Unión



