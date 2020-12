La obra que te hará conocer el mundo de las emociones y las conductas: ‘El adiestrador de mentes’ de José Antonio Forment El autor valenciano desarrolla la labor de psicólogo clínico y deportivo Redacción Siglo XXI

domingo, 27 de diciembre de 2020, 22:36 h (CET) Natural y residente en Puerto de Sagunto (Valencia), José Antonio Forment Sánchez debuta en el universo literario con el título ‘El adiestrador de mentes’, editado por Letrame Grupo Editorial. El valenciano aúna en su ópera prima todo el conocimiento adquirido en su trayectoria en el mundo de las emociones.



Forment es periodista y psicólogo. Obtuvo el reconocimiento como Psicólogo General Sanitario, además de especializarse en psicología clínica y psicología deportiva con sendos másteres. Actualmente, imparte terapia clínica individual y colabora con clubes deportivos. Participa en cursos y conferencias relacionadas con la motivación personal, la gestión de las emociones, los trastornos psicológicos, el amor o el mindfulness.



Las presentaciones de la obra transcurrirán en la Clínica Port Salud, situada en la calle Menéndez y Pelayo, número 20, de Puerto de Sagunto, debido a la situación que vivimos por la pandemia de la Covid 19. Se podrá encontrar toda la información a través de la web personal del autor: formentpsicologia.com



‘El adiestrador de mentes’ relata que nos encontramos en una sociedad tremendamente avanzada desde el punto de vista socio-tecnológico, pero con una forma de proceder emocional sustentada en mecanismos arcaicos, primigenios, enfocados única y exclusivamente a la supervivencia y la reproducción. El autor pretende relatar que en el momento que renunciamos a conocer nuestra esencia, lo que somos de verdad, sin etiquetas ni atajos, empiezan a surgir muestras de infelicidad y agobio. No somos capaces de hablarnos a nosotros mismos con sensatez, tenemos un pensamiento descontrolado, ansioso y en muchas ocasiones neurótico. Según el razonamiento de Forment, este fenómeno de psicosis colectiva afecta a todos los ámbitos: familia, pareja, trabajo, mortalidad… El primer paso para volver a encontrar el camino es conocer exactamente que hay dentro de nosotros y enfocar esa experiencia emocional hacia los pensamientos más apropiados para que nuestra mente se convierta en aliada y no en un obstáculo. El cambio debe producirse de dentro hacia fuera, del interior de uno al mundo exterior, maneja adecuadamente tus emociones y controlarás la vida.



La obra está compuesta por 234 páginas y está disponible para su compra en cualquier librería, a través de la distribuidora Azeta, mediante la página web de Letrame y bajo demanda en plataformas como Amazon, Agapea o los portales de Fnac, Casa del Libro y El Corte Inglés.



El feed back que está recibiendo el autor es muy positivo; los lectores señalan que se tratan temas muy relevantes que forman parte de ese universo de sentimientos que todos conocemos, pero que pasa desapercibido hasta que tenemos un problema. El público está valorando que se hable de asuntos con implicaciones tan profundas en la vida de cada uno de nosotros, como el control de las emociones, el amor o la muerte.



Sinopsis

‘El adiestrador de mentes’ es un reclamo de pausa y autoobservación personal necesaria en una sociedad donde los pensamientos van más rápido que la realidad.



Sin ser conscientes, nos involucramos en rutinas mentales profundamente autodestructivas que colisionan con nuestros intentos desesperados por alcanzar la felicidad mientras nos embriagan con un aroma de falsa seguridad y comodidad.



Realmente, se hace fundamental detenernos por un instante para sentir si somos coherentes con todo lo que ocurre dentro de nosotros y canalizar todo ese potencial interno hacia la consecución de los objetivos que trazamos.



