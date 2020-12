Cerca del 90% de los españoles se plantea regalar productos reacondicionados por Navidad, según Back Market

Son los que más piensan en el planeta a la hora de priorizar sus compras, por delante de los italianos, alemanes, británicos y franceses Desde hace algunos años, los teléfonos, tabletas y otros aparatos electrónicos se han convertido en uno de los regalos estrella en Navidad. Una demanda que ha venido acompañada de un consumo más responsable y sostenible de estos productos.

Así lo refleja la encuesta realizada por Back Market sobre la tendencia de regalar productos reacondicionados en estas fechas. Un importante sondeo para averiguar si los españoles, pero también los franceses, británicos, alemanes e italianos, están dispuestos a regalar este tipo de dispositivos por Navidad.

El estudio señala que cerca del 90% de los españoles consultados respondieron que se plantean regalar productos reacondicionados por Navidad, muy por encima de la media del resto de países (79%). De hecho, para más del 60% es una buena forma de regalar pensando en el beneficio medioambiental y en el planeta. Mientras que el resto considera que es una oportunidad de regalar sin necesidad de gastar demasiado dinero.

Entre los españoles que aún no considera comprar reacondicionado para regalar por Navidad, apenas el 10% de los encuestados, el 54% dice que no se lo planteado porque no compra sus regalos por Internet, al 25% le preocupa la calidad del dispositivo y el 21% tiene miedo de parecer un tacaño.

En cuanto al resto de países europeos en los que Back Market ha llevado a cabo la encuesta y donde también tiene presencia la compañía, la mayoría de los encuestados también ha respondido que están dispuestos a regalar equipos reacondicionados por Navidad (cerca del 80% en Francia y en Reino Unido). Pero es en Italia y especialmente en Alemania donde los encuestados se declaran los mayores fans del reacondicionado. De hecho, el 88,8% de los italianos y el 94% de los alemanes no dudaría en comprar reacondicionado para regalar estas fiestas.

Otro dato revelador, es que la mayoría de los alemanes (51%), británicos (51%) e italianos (53,1%), piensan primero en el planeta cuando se decantan por este tipo de productos. Aunque, como se ha indicado anteriormente, son los españoles lo que más lo hacen pensando en el medioambiente. En el caso de los franceses, el 46% de los encuestados también señala esta como su principal motivación.

Entre los europeos que declaran no haberse planteado regalar reacondicionado en estas fechas, la mayoría de franceses e ingleses (60% y 67% respectivamente) aluden a que no compran sus regalos de Navidad por Internet, mientras que en el caso de los italianos (46%) y los alemanes (60%) dicen que no lo hacen por miedo a parecer tacaños.