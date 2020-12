La música de la España medieval cobra vida en 'El Cid' Comunicae

jueves, 24 de diciembre de 2020, 12:15 h (CET) Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la serie 'El Cid' (Prime Video) en la que los compositores Alfonso G. Aguilar y Gustavo Santaolalla unen instrumentos del siglo XI con las técnicas del XXI ¿Cómo se escucharía la música de la España del medievo? ¿Qué sonaría entre los muros de los castillos en las fiestas de la aristocracia? ¿Con qué melodías se deleitarían los amantes de las artes en una época en la que la guerra y la muerte eran el pan de cada día?

La superproducción española "El Cid", recién estrenada en Prime Video, de Amazon, lleva de la mano a descubrirlo. Y es posible gracias al trabajo realizado por dos de los compositores más aclamados de los últimos tiempos: el argentino Gustavo Santaolalla, ganador de dos premios Oscar por la banda sonora de Brokeback Mountain (2006) y Babel (2007), y el español Alfonso G. Aguilar, creador de la música de Klaus, nominada al Oscar a la mejor película de animación.

Los dos tenían claro que la banda sonora de esta creación audiovisual tenía que ser diferente. Especial. Épica, como la historia a la que acompaña. E hicieron un viaje en el tiempo para conseguirlo.

"Queríamos reproducir los sonidos reales de aquella época. Mostrar cómo sonaba la música de hace mil años y evolucionarla hasta hoy.», explica Alfonso G. Aguilar. Para ello incorporaron instrumentos medievales como laúd, dulcimer o el arpa y varios elementos de percusión de la época".

Mezclaron musicalmente las culturas que coexistían en aquel entonces incluyendo instrumentación del mundo árabe y de los diferentes reinos que hoy forman España. "Empezamos a crear y descubrir nuevos sonidos. Experimentamos cómo debíamos tocar cada instrumento para encontrar la personalidad en ellos y conseguir un tono único. El resultado fue un conjunto de notas y sonidos diferentes, singulares".

Pero los compositores no se quedaron ahí. Unieron esta música 'medieval' con música actual. La mezclaron con técnicas del siglo XXI, sintetizadores electrónicos, filtros, resonadores, etc. Todo ello ha dado lugar a una banda sonora emocionante, "que refuerza las ya de por sí intensas interpretaciones de los actores». Y es que, como apunta Aguilar, «ha sido un proceso de creación enriquecedor que ha evolucionado y crecido con cada personaje de la serie, con cada escena y con cada trama".

La estrecha colaboración entre ambos compositores ha resultado en una banda sonora profunda, que juega mucho con los silencios; una música épica, que va a acompañar al nacimiento de un héroe.

Una canción para Soria

El Cid, de la productora Zebra y creada por Luis Arranz y José Velasco, se ha grabado en distintas localizaciones de las provincias de Soria, Burgos, Teruel, Zaragoza y la Comunidad de Madrid. El compositor Alfonso G. Aguilar quiso rendir un homenaje a uno de estos enclaves que acogió al equipo de grabación: Soria. Por ello se unió a la iniciativa «Soria Ya!» con la composición de una canción benéfica de nombre homónimo: "Soriaya". Con un video protagonizado por los actores de la serie, la recaudación de "Soriaya" irá destinada íntegramente a Cruz Roja.

La serie de El Campeador ha dado lugar a una creación musical más. El tema de reggaeton "Romance"que canta el propio protagonista de la serie, Jaime Lorente, y que pone música a la promo de esta producción audiovisual.

El compositor del público

Alfonso G. Aguilar es uno de los compositores españoles más reconocidos a nivel internacional. Hace poco recibía el premio del público en los World Soundtrack Awards por la banda sonora de la película de animación Klaus. Éste es uno de los reconocimientos musicales más destacados en el panorama cinematográfico que, en ediciones anteriores han recibido las bandas sonoras de largometrajes como “Harry Potter y El prisionero de Azkaban” (2004), “El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo” (2002) o “Crepúsculo” (2009).

Entre sus últimas composiciones se encuentran, además de la banda sonora de El Cid, la música para la última película del cineasta Carlos Saura: “El Rey de todo el mundo”, así como la de la serie “Santiago of the Seas” (de la cadena Nickelodeon).

