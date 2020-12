Más energía renovable: Philips, HEINEKEN, Nouryon y Signify forman el primer consorcio Pan-Europeo

El consorcio de Schneider Electric apoya el desarrollo de unos 126 megavatios adicionales de capacidad en un parque eólico en Finlandia. El acuerdo, que impulsará el aumento de la producción de electricidad renovable en Europa, añadirá 330 gigavatios por hora de energía renovable a la red eléctrica Royal Philips, HEINEKEN, Nouryon y Signify son el primer consorcio que ha firmado un acuerdo Pan-Europeo de energía renovable que garantiza más electricidad renovable para Europa. Las cuatro empresas tienen una misma visión para seguir reduciendo las emisiones de CO2 en el marco del Acuerdo de París de las Naciones Unidas y los Objetivos del Green Deal europeo.

Las compañías han unido sus fuerzas para apoyar el desarrollo de 35 turbinas eólicas en el municipio de Mutkalampi, en Finlandia, cuya finalización está prevista para 2023. El PPA virtual cubre un volumen de producción previsto de 330 GWh por año, equivalente al consumo de electricidad de 40.000 hogares. Comparada con la generación de electricidad media europea, esta electricidad renovable ayudará a evitar más de 230.000 toneladas de emisiones de CO2 por año.

El consorcio se ha comprometido a contratar la electricidad renovable del parque eólico durante los primeros 10 años a través de un PPA virtual. La electricidad será suministrada físicamente a la red finlandesa mientras que los cuatro socios del consorcio se benefician de las Garantías de Origen. Esto proporciona una estabilidad de ingresos para el proyecto renovable, garantizando al mismo tiempo beneficios de energía renovable para los compradores corporativos.

Aunque las compañías han firmado PPA para la electricidad renovable anteriormente, esta es la primera vez que un consorcio de este tipo ha formado una PPA virtual para impulsar el incremento de la electricidad renovable para Europa.

A través de este consorcio, HEINEKEN obtendrá electricidad renovable para otras 31 de sus operaciones de fabricación de cerveza en Europa, Nouryon continuará sus progresos en la reducción de las emisiones de CO2 en un 25% para 2025, Philips asegura el suministro de electricidad renovable para alimentar sus operaciones europeas durante un período de 10 años y Signify solidifica su posición de liderazgo en el uso de electricidad 100% renovable y duplica el ritmo para alcanzar el Acuerdo de París en su cadena de valor para 2025.

Marcel Galjee, Vicepresidente de Energía y Nuevos Negocios de Nouryon Industrial Chemicals: "Como parte de nuestro compromiso con un futuro sostenible, hemos establecido el objetivo de reducir las emisiones de carbono en un 25% entre 2020 y 2025 y de aumentar nuestra cuota de energía renovable y de bajo carbono al 60%. Este PPA virtual combina lo mejor de cada mundo: se obtiene electricidad renovable adicional en Finlandia, donde hay espacio, tanto físicamente como en la red, mientras que nosotros nos beneficiamos de una energía más sostenible para nuestras operaciones".

Jorge Paradela, Director de Asuntos Corporativos para Europa de HEINEKEN: "Como parte de nuestro programa de reducción global CO₂, Drop the C, nos proponemos reducir notablemente las emisiones en toda nuestra cadena de valor y nos comprometemos a alcanzar el 70% de energía renovable en la producción de nuestras cervezas para el año 2030. Este PPA virtual es otro paso hacia nuestra meta y proporcionará la electricidad equivalente necesaria para fabricar más de 5.000 millones de botellas de cerveza. Siempre que sea posible, nos proponemos desarrollar PPA locales para nuestras compañías operadoras. Por ejemplo, HEINEKEN España ha firmado un PPA a largo plazo que implica la construcción de una nueva planta solar fotovoltaica. No siempre es posible construir localmente, por lo tanto, estamos encantados de unir fuerzas en este PPA virtual para suministrar una cantidad de energía eléctrica renovable considerable para Europa. Creemos firmemente en el poder de la colaboración para ayudar a contribuir a un mundo y un futuro más sostenibles y a un futuro para todos".

Robert Metzke, Director Global de Sostenibilidad de Philips: "El cambio climático amenaza seriamente nuestra asistencia sanitaria en todo el mundo. Esta asociación de electricidad renovable eleva el listón de cómo podemos aumentar conjuntamente el suministro de energía renovable en toda Europa, en línea con el Acuerdo de París de las Naciones Unidas. Como empresa, nos comprometemos a llevar a cabo nuestra actividad de forma responsable y sostenible. Con este acuerdo, aseguramos el suministro de electricidad renovable para alimentar nuestras operaciones mundiales durante un período de 10 años, lo que supone un verdadero progreso en nuestros objetivos climáticos para 2025. Para finales de este año, seremos neutrales en emisiones de carbono en nuestras propias operaciones, y nos proponemos obtener más del 75% de nuestro consumo total de energía de fuentes renovables para 2025".