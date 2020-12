Dioxide lanza su nueva colección Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 13:23 h (CET) Si se buscan las últimas tendencias en abrigos, jerseys, vestidos online u otras prendas con una estética potente y carácter propio, se busca Dioxide. Se trata de una marca gallega de recorrido con un futuro prometedor que acaba de lanzar su nueva colección Apostando por la moda online desde sus comienzos

En el 2010, de la mano de César e Isabel nace Dioxide en Galicia. Esta pareja de emprendedores apasionados por la moda opta desde un comienzo por el soporte online para vender sus colecciones. Y es que, la visión de futuro es otro de los insights de la marca gallega.

Como tienda de ropa de mujer, apuesta por el inconfundible estilo casual chic que inspira a las mujeres de todas las edades. Además, es el estilo para todas aquellas que adoran las prendas básicas y atemporales para vestir, ya que es una concepción de la moda de lo más versátil, pudiéndose combinar y llevar en cualquier ocasión. Un elenco de prendas de ropa de mujer pensada para todas aquellas mujeres que disfrutan de la moda en todo momento, ya sea comprando las últimas tendencias de cada nueva colección o arriesgando a diario en sus looks para marcar la diferencia.

La esencia de esta marca se encuentra en la mezcla de la calidad, tanto de sus patrones como de sus tejidos junto con su estilo casual chic, que define y otorga una personalidad diferente a cada una de sus clientas.

Tejidos como el algodón orgánico, la piel vegada o el tweed y estampado como la pata de gallo son algunas de las tendencias que se pueden encontrar en su tienda online. Además de poder comprar en su web, tienen presencia en otros marketplaces de España, Europa e incluso Australia.

Tendencias y moda a tan solo un par de clics

Así pues, Dioxide lanza su nueva colección “Back to the origins” o lo que es lo mismo, un viaje retrospectivo a sus orígenes. Donde las chaquetas, jerseys, abrigos, cazadoras o vestidos online son los verdaderos protagonistas.

Los abrigos son la pieza sobre la que gira cualquier look de invierno y en Dioxide se pueden encontrar de diferentes modelos, colores y cortes. Si lo que se busca son abrigos plumíferos, los hay tanto largos como cortos. En cambio, si lo que se quiere para este atípico invierno son abrigos cruzados, también los se podrán encontrar en color blanco y negro con doble abotonadura. Para ampliar el armario de invierno lo mejor es tener más de un estilo de abrigo.

Además de todos estos abrigos de mujer, en su tienda disponen de vestidos online para todas las ocasiones. Y es que, si se buscan vestidos largos o cortos, lisos o estampados, drapeados o con volantes, entallados u oversize o vestidos online casuales o para arreglar, Dioxide es el lugar donde comprar vestidos online.

Pero, si lo que se busca son camisas, tops, jerseys, faldas, shorts y pantalones de tendencia en su web también se podrán encontrar. Ya que, además de tener un amplio catálogo de ropa de mujer, persiguen todas las tendencias para que todas puedan llenar su armario de moda sin gastar demasiado.

'Si lo que se busca es moda y tendencia, se busca Dioxide'.

