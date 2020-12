Papa Noel recogió las cartas de los niños y niñas de Albalate Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 12:47 h (CET) En el Centro Juvenil, con la colaboración de Protección Civil, y siguiendo el apropiado protocolo de Seguridad para la ocasión Fiel a su cita con Albalate de Zorita, Papa Noel, y su elfo, han visitado el Centro Juvenil para, siguiendo el adecuado protocolo de seguridad, saludar a los niños y niñas del pueblo, y recoger las cartas con sus últimos deseos navideños.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Albalate dispuso el adecuado protocolo de seguridad antiCOVID19 para que la visita tuviera lugar en las apropiadas condiciones de seguridad.

En primer lugar, se segmentaron los horarios, para que no se produjeran aglomeraciones a la entrada del Centro. Además, los voluntarios de Protección Civil tomaban la temperatura a la entrada, e invitaban a los asistentes a desinfectarse apropiadamente las manos con gel hidroalcohólico.

“Agradecemos a Santa Claus que en este año tan especial tampoco se haya olvidado de nuestros niños. Además, se ha comprometido a visitar sus casas el día 24 por la noche, cosa que le agradecemos sinceramente”, señala Alfredo Sánchez, concejal de Festejos de Albalate de Zorita.

Albalate también espera la visita del cartero real, el próximo 2 de enero, también en el Centro Juvenil.

El Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, ha preparado diferentes actividades unas online y otras presenciales, cumpliendo siempre con las normas sanitarias vigentes.

A primeros de diciembre se invitó a los y las vecinas a adornar fachadas, balcones y terrazas con motivos navideños y luces. “Estamos encantados con la repuesta de Albalate. El pueblo está precioso. Cualquier calle que se recorra, de día o de noche, está llena de colores, que se hacen especialmente visibles a la caída de la tarde”, señala Alfredo Sánchez, concejal de Festejos de Albalate de Zorita.

Asimismo, el Ayuntamiento de Albalate también invitó a los niños y niñas de Albalate y de la urbanización a que mandaran sus felicitaciones navideñas en forma de dibujo o manualidad hasta el 23 de diciembre. Todas se van poniendo cada día en la página de Facebook del Ayuntamiento para que las vean los vecinos y vecinas. La iniciativa está teniendo una gran aceptación entre los pequeños artistas y también una gran repercusión en las redes.

Por su parte, el Ayuntamiento ha adornado su balconada, la Fuente de los XIII Caños, la plaza del Coso y la calle Mayor, uniéndose con ello a la generosidad y espontaneidad albalateña.

Además, se ha hecho entrega en el colegio público 'Santa Cruz' de un modelo normalizado de carta y que todos los alumnos y alumnas puedan escribir a Papá Noel y a los Reyes Magos. Las podrán entregar personalmente, tanto el día 21 de diciembre a Papá Noel, como el día 2 de enero al Cartero Real . Estas dos actividades se realizarán por horarios y edades, a fin de evitar aglomeraciones.

La Asociación de Mujeres de Albalate ha organizado el concurso de Decoración Navideña de exteriores de fachadas y balcones, con un premio único que consiste en una cesta de productos comprados en los establecimientos albalateños.

El día 23 de diciembre es la fecha tope para inscribirse y el día 2 de enero entregarán el premio a domicilio.

El AMPA del colegio va a colaborar con el Ayuntamiento organizando las uvas infantiles del día 31 de diciembre por la mañana con todas las medidas sanitarias necesarias.

El párroco local, Jose María Rodrigo, también ha comunicado que la misa del Gallo la celebrará el día de Nochebuena a las 19 horas de la tarde, adelantando su celebración.

SS.MM. los Reyes Magos de Oriente se han puesto en contacto con el consistorio albalateño para comunicar que, como no puede haber cabalgata este año por motivo de la pandemia, los regalos serán entregados a los niños y niñas de Albalate casa por casa y en la urbanización lo harán en el Rincón de la Espe la tarde del 5 de enero.

Y, por supuesto, visitarán a los abuelos y abuelas de la Vivienda Tutelada para entregarles los regalos que les pide el Ayuntamiento para ellos y ellas.

Es la Asociación de Mujeres la que organiza esta actividad de los Reyes. Para ello recogerán los regalos, que deben de llevar nombre y apellidos, edad y dirección, los días 2, 3 y 4 de enero de 16h a 19h en el Centro Juvenil.

La Asociación va a retomar una bonita costumbre que se había dejado de hacer, como es la asistencia de los Reyes Magos a la misa del día 6 de enero a las 13h.

“Hemos preparado estos actos, diferentes a los de otros años, con mucha ilusión y dedicación desde la Concejalía de Cultura, especialmente pensando en los niños y en los mayores, que han tenido y tienen un comportamiento ejemplar durante la pandemia y se lo merecen todo”, afirma Alfredo Sánchez. “Serán unas navidades diferentes, pero en Albalate de Zorita se vivirán como las mejores deseando que el año que viene venga cargado de todo lo bueno que este año nos ha privado”, añade Alberto Merchante, alcalde de Albalate.

