¿Cómo elegir un baúl para motos? Navarro Hermanos revela como no equivocarse

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 12:31 h (CET) Uno de los mayores "quebraderos de cabeza" que tienen los moteros a la hora de hacer una ruta, es ¿Y dónde se guardan las cosas? Quitando algún modelo de scooter, las motos no disponen de espacio donde guardar o transportar equipaje ni tan siquiera los enseres más imprescindibles. Pero Navarro Hermanos, una tienda especializada en motos y todo tipo de accesorios, propone una sencilla solución: los baúles para motos. Y cuentan como elegirlos bien.

¿Se dispone de parrilla o portaequipaje?

La mayoría de fabricantes de baúles no proporcionan un sistema de soporte específico para cada moto, por lo que antes de decantarse por portar un baúl de motos, es comprobar que la moto cuenta con una parrilla de sujeción.

Elegir el volumen necesario

Una vez comprobado que se dispone de un portaequipaje, es pensar en la capacidad de almacenaje que se necesita.

En el mercado se pueden encontrar baúles para moto a partir de unos 23 litros de capacidad. Espacio suficiente para un guardar un casco tipo jet. Si se dispone de un casco integral y una chaqueta, seguramente sea necesaria una capacidad de a partir de los 35. Si las rutas se disfrutan acompañado, Navarro Hermanos, recomiendan los baúles a partir de 45 litros de capacidad.

Seguridad

Por último se debe pensar en la seguridad. El baúl elegido debería contar con un buen sistema de cerraduras con llave, para poder tener a salvo los enseres personales.

