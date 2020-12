La importancia del desarrollo web en el crecimiento de una marca El desarrollo web implica el contenido de la página y las posibilidades que ofrece Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 13:30 h (CET) Un buen diseño web se ha vuelto una parte imprescindible de casi cualquier negocio, sin importar el nicho. La razón es bastante simple: la página web es la carta de presentación de una marca. En función de la impresión que se lleven los usuarios, los mismos sacan conclusiones de lo que vende la empresa, lo que hace, su grado de profesionalidad y si es confiable o no.

Basándose en este comportamiento por parte de los usuarios, las empresas han optado por dedicar mayor esfuerzo y cantidad de recursos a optimizar su web. Esto incluye desde la estética del sitio hasta la calidad de los contenidos que se ofrecen en ella. Su idea es la de mostrarse de mejor manera ante su público objetivo.



¿Qué incluye el desarrollo web?

Antes de hablar propiamente del diseño web, es necesario hacer una diferenciación. Los límites entre el desarrollo web y el diseño web se han desdibujado entre el público inexperto, lo que causa confusión al entender cuáles son las funciones de cada uno. Eso sí, hay que aclarar que ambos son necesarios para los sitios web.



El desarrollo web implica el contenido de la página y las posibilidades que ofrece. Incluye todo lo que no se ve a simple vista, sino toda la programación, funciones y características de la misma. Algunos ejemplos son la recopilación de datos, el comercio electrónico y los sistemas de gestión de contenidos.



En cambio, el diseño web se podría decir que la cara de la página. La estructura, la forma y la imagen son los elementos que maneja esta parte. Su objetivo final es el de comunicar algo al usuario, a través de una buena estética y una óptima experiencia de usuario. Sin embargo, esto solo se suele lograr con un diseño sencillo, que es la mayor dificultad del diseño web.



Es importante crear una página web para comunicar. Para ello, se debe diferenciar de todas las demás, y así crear un impacto en el usuario. Ya sea por el diseño, la usabilidad, la buena comunicación o la unión de los tres elementos, el usuario debe ser capaz de retener un mensaje para que pueda pasar a ser un cliente de la empresa.



El diseño web es el que se encarga de transmitir lo que busca una marca, además de dar a entender a los usuarios su mensaje. La idea es reflejar en cuestión de pocos segundos la personalidad del negocio y que los visitantes sepan del sitio sepan qué dice, cómo y quién es este negocio.



Ventajas del desarrollo web

Las empresas cada día optan más por contratar la agencia de Diseño Web Madrid Webtematica y por los beneficios que se obtienen por el trabajo bien realizado. Si bien es un trabajo que toma algo de tiempo y es un poco costoso, los beneficios superan con creces a estos factores una vez que ya está todo listo.



Darle una identidad a la marca. A pesar de que puede que la empresa ya tenga establecidos los valores, los debe comunicar de forma efectiva a sus clientes para que sea fácilmente reconocible. La elección de colores, la ubicación de elementos, e incluso un eslogan forman parte de ello, y todo debe reflejarse en la página de forma sencilla.



Una buena usabilidad. Aproximadamente la mitad de las personas acceden a las páginas desde el móvil, por lo que deben estar preparadas para dar una buena respuesta en un dispositivo no tan potente como un ordenador. Esto incluye desde la buena disposición de los elementos hasta la carga rápida.



Mayor conversión. Al final, lo que busca cualquier empresa es vender, y el diseño web transforma visitas, suscriptores y demás en clientes. Se logra a través de una buena experiencia de usuario, que transmita un mensaje claro e invite a concretar compras, pero sin ser demasiado agresivo.



El diseño web es parte fundamental de la estrategia de marketing para obtener un buen resultado. Después de establecer la identidad y los objetivos de la empresa, lo siguiente es diseñar una buena página para darle forma a esa identidad en la red, y que los usuarios concreten compras. A partir de aquí, se desarrollan estrategias para que los usuarios visiten la página. En ella, se determina si los prospectos se convierten en clientes o no, y es aquí cuando se ven los verdaderos resultados del diseño web.

