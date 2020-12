De padres, hijos, acuarios, conjunciones, mitos y Raphael

El 21 del 12 del 20 no solo entramos en una era que nos insinuó imprudentemente Raphael este fin de semana, un periodo de tiempo que debería hacernos más sabios, solidarios, asertivos y razonables. El 21 del 12 del 20 no solo comenzaba el equinoccio de invierno, y no solo se citaban los dos capos del sistema solar en el firmamento. Todo esto con ser importante, quedaba en pecatta minuta cuando nos referimos mitológicamente a Júpiter y a Saturno. Y todo porque entonces esto pasa a ser el encuentro de un hijo con su padre, tras más de 4 siglos de desavenencia. Rencillas, malentendidos, egos desmedidos que no caben en sus órbitas.



Y lo más paradójico, 400 años sin hablarse y el hijo pródigo decide volver a casa en el momento en que lo que se demanda es prudencia y distancia. Más o menos la misma de la que no había rastro hace unos días en el Wizink.



A veces adoptamos a la perfección el papel de un sistema solar extremadamente irresponsable.