Javier Mariscal licita por primera vez su obra en la casa de subastas Setdart

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 11:07 h (CET) Tras más de 40 años de trayectoria a sus espaldas, Javier Mariscal se reinventa con su primera colaboración con una casa de subastas Hoy día 23 de diciembre, Setdart licita en una subasta monográfica sin precedentes, un conjunto de óleos, acuarelas y tintas que demuestran que, a sus 70 años Javier Mariscal sigue dibujando con el mismo espíritu naif, irreverente y optimista de siempre. La implicación del propio artista en el proceso de selección de las obras que se podrán adquirir a través de www.setdart.com, otorga un valor añadido a una colección creada con el entusiasmo y compromiso propios, de quienes han logrado hacer de su vocación su forma de vida. Frente a las escasas ocasiones de adquirir su obra en licitación, la muestra que actualmente se puede visitar en la sede ubicada en Barcelona, representa una oportunidad inédita en el sector que redescubre la faceta como dibujante tras la que Mariscal: piensa, concibe y vertebra toda su trayectoria.

Javier Mariscal entró a formar parte del imaginario cultural y popular gracias a Cobi, la icónica mascota que acompañó a todo el mundo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Sin embargo, su bagaje profesional va mucho más allá de ser el creador de este simpático perro cuyo diseño se convirtió en el más rentable de la historia de las olimpiadas. Despojados de esta visión simplista, se descubre una obra sorprendente en la que, entre múltiples disciplinas, técnicas y soportes, emerge una vitalidad e identidad tan singular como incombustible que se refleja en su particular comprensión e interpretación del mundo.

En este sentido, Mariscal encuentra en el dibujo su forma de expresión más pura donde nacen las raíces de un lenguaje plástico propio que emerge ahora en su plenitud, a través del conjunto de obras que conforman la subasta.

En todas y cada una de sus acuarelas, tintas o acrílicos subyace la esencia vital del mediterráneo, cuya música, luz, calles, bares y amistades, inspiraran la alegría de vivir con la que Mariscal envuelve su universo creativo. En este sentido, el imaginario artístico que da luz a su particular sello, se encuentra irrevocablemente unido a las experiencias personales y enclaves geográficos de un transcurso vital que anuncia la filosofía de vida a la que Mariscal jamás ha renunciado. Con su característico estilo, de exuberantes colores, trazos espontáneos y formas simplificadas a su esencia, Mariscal, captura un mundo hecho de instantes fugaces llenos de vida, que, en su calidez, sencillez, y cercanía, se pueden identificar como propios. Su narrativa directa y despojada de abalorios, dibuja un universo donde, en compañía de personajes míticos como los garriris, contagiando del sentido lúdico, gamberro y desenfadado que irradia tanto de sus abigarrados interiores y objetos cotidianos, como de sus paisajes naturales y vistas urbanas.

En el siguiente enlace más información y acceso a la subasta: https://blog.setdart.com/mariscalsetdart/

