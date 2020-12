La Editorial Zasbook publica el libro de María Peralta Vidaurreta ilustrado por Jana Garbayo Vidaurreta Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 11:11 h (CET) La obra está compuesta por veinticinco historias de vida en tiempos de pandemia La autora, María Peralta Vidaurreta (Logroño, 1975) lleva trabajando como educadora social desde hace casi veinte años, María ha podido comprobar que las palabras expresadas de forma oral o escrita pueden ejercer una función social y reparadora muy importante. Por eso, a lo largo de su vida la autora ha buscado un espacio para combinar su dedicación como educadora con su afición a la escritura. Ha encontrado ese lugar escribiendo en Lectura Fácil, formato que permite el acceso a la información y lectura a personas con dificultad de comprensión lectora. En este formato cuenta con dos novelas publicadas: Bailar un tango en Madrid y Colores prohibidos. En esta ocasión, María se atrevió con un libro de relatos escrito en formato convencional, pero también expresado de manera sencilla. Un libro que no pierde la esencia social y que resalta la humanidad, el buen hacer y la solidaridad de las personas por encima de todo.

Jana Garbayo Vidaurreta: Cree que haber podido hacer los dibujos para los relatos que estuvo escribiendo su prima, María Peralta Vidaurreta, durante el estado de alarma sanitaria, fue una suerte. Jana fue una de esas personas a las que el confinamiento había paralizado, y tener la motivación de publicar este libro le salvó bastante de la oscuridad mental. Dibujar ha sido un ejercicio de la libertad ideal que su cuerpo olvidó por momentos

Sinopsis del libro: Mi aplauso de las ocho está compuesto por veinticinco historias de vida en tiempos de pandemia. Se trata de un libro formado por veinticinco relatos cortos ilustrados que suponen un reconocimiento a los miles de personas que no han pasado esta crisis aplaudiendo porque tenían sus manos muy ocupadas cuidando y protegiendo vidas. Es un reconocimiento al personal sanitario, al panadero, a la trabajadora del supermercado del barrio… También es un reconocimiento a los millones de personas que se han esforzado, y lo siguen haciendo, en frenar la curva y superar fases a pesar de las adversidades.

Mi Aplauso de las ocho está disponible en todas las librerías de España y se puede recibir cómodamente en casa comprando el libro por internet aquí.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.