El COACM, desde sus demarcaciones, está ayudando a los ciudadanos a gestionar las ayudas a la rehabilitación

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 10:32 h (CET) La semana pasada la Junta hizo pública la prórroga de las ayudas a la rehabilitación de edificios correspondientes al Plan de la Vivienda, por otros dos meses más, ahora hasta el 20 de febrero. Estas ayudas son compatibles con las que los ciudadanos pueden solicitar en el marco del PER (hasta el 31 de julio). Un equipo de arquitectos asesora, desde las diferentes demarcaciones provinciales del COACM, a las personas interesadas en solicitar una línea y otra, y también a conciliar ambas En su firme convicción de que la rehabilitación de viviendas debe ser el motor que impulse la recuperación económica de la región, el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) ya está llevando a cabo, desde sus demarcaciones provinciales, una labor de asesoramiento a los ciudadanos, con el fin de ayudarles a definir qué proyectos es posible financiar con las dos líneas de ayuda actualmente en vigor.

En primer lugar, las correspondientes al Plan de Vivienda 2020/2021 están dotadas con 8.749.998,58 euros, correspondiendo la mitad de esta cuantía a cada una de las anualidades. Inicialmente se podían solicitar hasta el 20 de diciembre de 2020. Sin embargo, el pasado 18 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha, la resolución 15/12/2020 de la Consejería de Fomento en la que se anunciaba la excelente noticia de la ampliación del periodo de presentación de solicitudes para las ayudas dos meses más, ahora hasta el 20 de febrero.

En segundo lugar, sigue vigente una segunda línea de ayudas correspondiente al Plan de Rehabilitación Energética de Edificios. Éstas se pueden solicitar hasta el 31 de julio de 2021.

La ampliación del plazo de las primeras concede más tiempo a los arquitectos para estudiar con detalle la compatibilidad de unas y otras, de manera que se pueda recomendar a los ciudadanos la mejor opción para su caso, hasta dónde y para qué se pueden apoyar en una u otra línea de ayudas, e incluso cómo compatibilizarlas llegando, según los casos, a poder financiar la totalidad de la obra.

El COACM lleva meses defendiendo la rehabilitación como el motor que puede impulsar la recuperación económica de la región, y además lo hace con una perspectiva integral. En este sentido, plantea la intervención en los edificios con una visión global, y no únicamente favoreciendo actuaciones puntuales de cambios de instalaciones o de mejora sólo de eficiencia energética.

Así, el COACM ha formado ya a un grupo de arquitectos especialistas en gestión de ayudas y en obras de rehabilitación que está a disposición de los ciudadanos, para asesorarles en esta materia, en cada una de las demarcaciones. Todas las demarcaciones provinciales del colegio ya atienden y solventan consultas a diario. “Estamos muy satisfechos sobre cómo este proyecto de acercar las ayudas a la rehabilitación de edificios a los ciudadanos, y al mismo tiempo de reactivar la economía de la región incentivando el sector de la construcción, se está convirtiendo en realidad”, señala Elena Guijarro, decana del COACM.

El Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, junto al resto de colegios de arquitectos, al amparo del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España - CSCAE, han creado una red de colaboración y apoyo a la rehabilitación y renovación energética, para facilitar a los ciudadanos la gestión de las ayudas, dentro del marco creado por los fondos Next Generation EU, que soportan económicamente ambas líneas de ayuda.

El CSCAE está realizando una magnífica gestión con el IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía), el MITMA (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) y el MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico) en cuanto a la difusión de información sobre las ayudas y la elaboración de guías de aplicación para la gestión de las mismas, de la que el COACM está puntualmente informado y transmite a sus demarcaciones provinciales.

El pasado miércoles, día 16 de diciembre, el COACM convocó a los colegiados a una jornada de formación en su Centro de Asesoramiento Tecnológico (CAT). El objetivo fue el de informar a los arquitectos sobre la actualidad de las ayudas, de acuerdo con las últimas novedades aportadas por el CSCAE, coordinar acciones y desmenuzar los requisitos necesarios para cada línea de ayuda, al objeto de asesorar “de manera impecable”, subraya Guijarro, al ciudadano. Esta jornada formativa tendrá continuidad ahora, en enero, con una segunda en la que se abordará la rehabilitación integral por parte de los técnicos.

Contactos para la gestión de ayudas:

Sede Regional del COACM (Toledo)

c/ Hospedería de San Bernardo, 1

45002-Toledo

Tfn: 925213362

e-mail: coacm@coacm.es

Albacete

Martínez de Villena, 7

02001 Albacete

Tlf:967211643 - Fax:967214890

e-mail: coacmab@coacmab.com

Ciudad Real

Carlos López Bustos, 3

13003 Ciudad Real

Tlf:926212115 - Fax:926212285

e-mail: coacmcr@arquireal.com

Cuenca

Bajada de San Martín, 5

16001 Cuenca

Tlf:969241166 - Fax:969229841

e-mail: coacmcu@coacm.es

Guadalajara

Teniente Figueroa, 14

19001 Guadalajara

Tlf:949247560 - Fax:949216147

e-mail: coacmgu@coacmgu.org

Toledo

Calle Santa Úrsula, 11

45002 Toledo

Tlf:925224242 - Fax:925214997

e-mail: coacmto@coacmto.com

