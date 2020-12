Teca Sàbat explica que esta Navidad tendrá un enfoque diferente, será eco-friendly y segura Comunicae

miércoles, 23 de diciembre de 2020, 10:44 h (CET) Ante unas navidades diferentes, Teca Sàbat recomienda una serie de puntos para conseguir que se puedan festejar de la mejor manera posible con la máxima responsabilidad, dentro y fuera de los fogones No hace falta decir que la Navidad puede ser un poco diferente este año con factores como que las familias pueden estar dispersas por todo el país, ¡o por el mundo! Pero todavía es posible tener unas buenas fiestas de Navidad y hay que trabajar por conseguirlo al mejor nivel. Aún puede tener una maravillosa celebración con la familia y amigos, dondequiera que estén. Quizás sólo haya que ser un poco más creativos añadiendo algo que las convierta en diferentes:

Es por eso que desde Teca Sàbat quieren aportar su granito de arena y dar una serie de consejos con los que enfocar estas fiestas con alegría y seguridad para todos.

Cocina de aprovechamiento para esta Navidad

El desperdicio de comida en Navidad puede ser un verdadero problema. Según las estadísticas, el equivalente a 4 millones de cenas navideñas se desperdicia cada año. ¿No es algo en lo que recapacitar? Para conseguir reducir estos sobrantes, se puede dar una vuelta a los siguientes conceptos:

Cocinar o encargar la cantidad correcta - Es probable que sea un grupo pequeño el que se reúna este año, así que pensar en la cantidad correcta de comida será clave. Es más fácil desperdiciar comida cuando se compra por cuenta propia, así que una opción es siempre delegar esta tarea en los profesionales más experimentados. Su conocimiento de los platos y los ingredientes permitirá medir las cantidades sin pasarse, ajustando tanto el volumen como el precio.

Los favoritos, siempre en la mesa - Para asegurarse de tener todos los favoritos de la familia, ¿por qué no involucrar a la familia en la planificación de la comida? En esta línea también es recomendable optar por el encargo de platos a un servicio especializado: Las cartas de menú siempre son fáciles de distribuir mediante el Smartphone, por ejemplo, y permiten encontrar algo que siempre gusta a unos o a otros. Elaboraciones como los canelones tradicionales de Navidad, ‘Escudella i carn d’olla’, y la crema de langosta son sólo algunos de los platos que siempre triunfan en las cocinas de Teca Sàbat y cuya carta siempre incorpora sorpresas al gusto de todos.

Pensar siempre en el congelador – En el caso de que acabara sobrando comida (sobre todo si se cocina por cuenta propia) hay que considerar la posibilidad de preparar o encargar opciones aptas para el congelador con vistas a poder congelar. Son muchos lo que no lo tienen en cuenta pero siempre sorprende saber cuántos alimentos navideños se pueden congelar.

La tecnología puede ser ecológica

Aunque este año se han tenido más video llamadas de las que uno quiere recordar, ¡la que se realice el día de Navidad o Nochebuena puede ser la más especial! Una imagen que se querrá compartir será aquella en la que se involucre toda la familia, tanto a los abuelos como a los niños en momentos como la apertura de los regalos. Incluso permitirá sentir que están todos "sentados" alrededor de la mesa para compartir la mejor de las comidas.

Con la evolución de las medidas aplicadas a bares, restaurantes y establecimientos similares en las diferentes comunidades, como en el caso de Cataluña, aún sigue muy limitada la disponibilidad de mesas y horarios en las franjas horarios más habituales. Es por eso que es importante animar a que todas las familias intenten a mantener la tradición y celebrar estas fiestas en casa, con los familiares más próximos y allegados.

No hay que olvidar tampoco contar con las garantías de los proveedores contratados y descubrir qué están haciendo para garantizar el más alto nivel de seguridad con el manejo de alimentos, entre otros aspectos. En Teca Sàbat, cuyos profesionales mantienen los más estrictos protocolos ante la situación generada por el COVID-19, siguen todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias oficiales para asegurar la tranquilidad y el resultado óptimo en todos sus productos, desde su entrega en sus tiendas gourmet hasta en los servicios de delivery que realizan.

Sobre Teca Sàbat

Es la empresa de Sant Cugat referente en productos gourmet y comida para llevar. Sus más de 40 años de experiencia en el sector de la alimentación los avala. Teca Sàbat trabaja siempre con productos de proximidad y de temporada ofreciendo el máximo nivel de calidad tanto en la cocina tradicional como en las recetas más innovadoras.

