El 42% de los madrileños utiliza el coche como medio de transporte habitual desde el inicio de la pandemia Comunicae

martes, 22 de diciembre de 2020, 17:17 h (CET) Según un estudio reciente, en Madrid han aumentado un 7% los desplazamientos en vehículo privado a fin de evitar contagios. El aumento del uso del vehículo privado supone, sobre todo en las grandes ciudades, dificultades a la hora de encontrar aparcamiento. Parclick, la web de referencia en España en reserva de parkings online, ofrece la posibilidad de acceder a un total de 190 parking distribuidos por Madrid para mejorar y agilizar el la experiencia de aparcar para el usuario La pandemia del Covid-19 ha cambiado en muchos aspectos la vida de las personas. Entre las rutinas que están experimentando cambios, la manera de desplazarse está entre las principales. Así se desprende del último estudio elaborado por la Dirección de Planificación e Infraestructuras, en el que se asegura que desde el inicio de la pandemia los trayectos en vehículo privado aumentaron un 7% entre los madrileños. Si antes eran un 35% los usuarios del coche particular, ahora el 42,3% de los madrileños utiliza el vehículo privado como medio de transporte a fin de evitar contagios.

Este aumento supone, sobre todo en las grandes ciudades, dificultades a la hora de encontrar aparcamiento. En base a este cambio y con vistas a facilitar el acceso a los parkings, Parclick, la web de referencia en España en reserva de parkings online, ofrece la posibilidad de acceder a un total de 190 parkings distribuidos por Madrid para mejorar y agilizar el proceso de aparcamiento.

En este contexto, la compañía ha firmado con Indigo, líder mundial en soluciones de estacionamiento y movilidad individual, un acuerdo de colaboración para que los usuarios de Parclick puedan utilizar los servicios de aparcamiento de Indigo en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo. Gracias al mismo, Parclick se convertirá en la plataforma con mayor oferta de aparcamientos, alcanzando los 1.800 parkings en Europa, 800 de ellos en España.

Aparcar en Madrid, cada vez más sencillo

Aparcar requiere, hoy más que nunca, de la tecnología para agilizar el proceso y contribuir a la mejora de la experiencia del usuario. En base a ello, Parclick permite la reserva de parkings tanto en el centro de Madrid ­(pues los vehículos que quieran aparcar en uno de los parkings de Parclick del centro de la ciudad tienen permiso para circular por Madrid Central), así como en puntos clave tales como los parkings de AENA la estación de Atocha o Chamartín, entre otras, además de a las afueras de la ciudad. Asimismo, los conductores madrileños tienen también la posibilidad de pagar el parquímetro a través de la plataforma, de tal modo que pueden contar con todas las opciones de aparcamiento de manera integrada.

A nivel global, Parclick ha conseguido convertirse en la plataforma integral con mayor cobertura en Europa. Tiene presencia en 240 ciudades europeas, cuenta con 1.800 parkings en Europa (1330 en ciudad, 290 en aeropuertos, 140 en estaciones de tren y 40 en puertos) y hasta 800 parkings en España (de ellos, 190 en Madrid y 250 en Barcelona).

Aparcamiento Contacto CERO: mayor seguridad y bueno para el medioambiente

El aumento del uso del vehículo privado supone, sobre todo en las grandes ciudades, dificultades a la hora de encontrar aparcamiento. A fin de agilizar ese proceso, así como garantizar la comodidad de los usuarios, Parclick e Indigo han integrado sus sistemas para priorizar la implementación de medidas que contribuyan al aparcamiento de contacto CERO.

Parclick utiliza la tecnología “seamless” desarrollada por OPnGO, la solución digital del Grupo Indigo. Así, los usuarios madrileños se pueden beneficiar del sistema de acceso por matrícula, un método mediante el cual, gracias a los lectores de matrículas instalados en todos los parkings de Indigo, los clientes que accedan a través de la app de Parclick puedan entrar al aparcamiento, abandonarlo y alargar sus estancias desde el móvil, eliminando la necesidad de recoger ticket a la entrada o pasar por los cajeros a la salida, suprimiendo así cualquier tipo de contacto y contribuyendo al medio ambiente, ya que se elimina el gasto en el papel usado para la producción de los tickets.

Un acuerdo en cuatro países con grandes beneficios para el conductor

Ambas compañías han puesto en marcha un acuerdo estratégico de carácter internacional que permite a Parclick ofrecer los parkings de Indigo en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo, con estancias desde 1 hora y hasta 29 días. Además, pueden beneficiarse de tarifas preferentes y acceder a la red Parclick de parkings, con 1.800 aparcamientos en Europa, de los cuales 800 están en España.

Según, Álvaro Busca, Director General de Indigo en España, este acuerdo supone “Indigo ha estado invirtiendo fuertemente en el desarrollo de nuevos servicios de movilidad conectada, orientados a optimizar el uso de los aparcamientos, con su propia solución OPnGO. Este acuerdo supone un paso adelante en cuanto a digitalización y posibilidades de ofrecer nuestro servicio, ya que posibilitará que los usuarios de Parclick puedan acceder a nuestra red de aparcamientos, todo ello con el objetivo de facilitar su día a día, hacer que su experiencia sea más ágil y sobre todo segura, ya que no tendrán que recoger ticket ni pasar por los cajeros, eliminando por lo tanto cualquier tipo de contacto. Parclick comparte con nosotros esta visión estratégica, y con este acuerdo contribuimos a una movilidad más tecnológica y autónoma”.

Por su parte Natàlia Gonzàlez, Directora General de Parclick en España, apunta que “nos enorgullece colaborar estratégicamente con Indigo, líder mundial en el sector, para ofrecer un servicio más completo, cómodo y seguro a nuestros clientes. Nuestros planes de crecimiento continúan, pero no podemos hacerlo solos. Alianzas como estas nos permiten ampliar nuestro campo de actuación y focalizar nuestros objetivos para centrarnos en lo importante: hacer del proceso de aparcar un momento fácil, rápido y sin estrés, adaptado a los cambios que acontecen y con la vista puesta en el futuro”.

Indigo, soluciones inteligentes de movilidad urbana

Indigo centra su actividad en la búsqueda de soluciones, cada vez más inteligentes, de movilidad urbana que mejore la gestión del aparcamiento y la circulación en las ciudades, creando una conexión entre el aparcamiento y la ciudad. Gracias a su amplia experiencia tanto nacional como internacional y a su capacidad de innovación, es socio preferente para entidades locales y empresas privadas a la hora de diseñar, construir, financiar y operar modelos de aparcamiento.

Indigo está fuertemente comprometida con la calidad y el medioambiente, como acreditan los Sistemas de Calidad (Norma UNE-EN-ISO 9001) y de Gestión Ambiental (UNE-EN-ISO 14001) que tiene implantados desde el año 2005 y el año 2011 respectivamente. Además, desde 2015 cuenta con el certificado ISO 45001 para la gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Sobre Parclick

Parclick es la app y web de referencia en España en reserva de parkings online que conecta a los conductores con las plazas de aparcamiento, de manera rápida y al precio más competitivo del mercado. Fundada en 2011 por Luis París e Iván Rodríguez, nació con el objetivo de transformar la forma en la que los conductores aparcan, haciendo las ciudades, los aeropuertos y las estaciones de trenes más accesibles. Parclick es la plataforma integral con mayor cobertura europea. Tiene presencia en 240 ciudades europeas, cuenta con 1.800 parkings en Europa (1330 en ciudad, 290 en aeropuertos, 140 en estación de tren y 40 en puertos) y hasta 800 parkings en España (de ellos, 190 en Madrid y 250 en Barcelona; ciudades en las que los conductores tienen también la posibilidad de pagar el parquímetro a través de la plataforma). En la actualidad, Parclick ha conseguido mejorar la vida de más de un millón de usuarios al ofrecer un servicio integral de reserva de aparcamiento online.

Sobre Indigo

Indigo es líder mundial en estacionamiento y movilidad individual en todos los segmentos (on-Street, off-Street, aparcamientos privados), con presencia en más de 750 ciudades de 11 países en tres continentes y más de 23.000 empleados. Operando más de 5.440 estacionamientos en todo el mundo, con más de 2,4 millones de plazas y más de 2.130 km de aparcamiento en la calle gestionados, Indigo provee de servicios tanto a autoridades locales como a organizaciones privadas (hospitales, centros comerciales, estaciones de tren, aeropuertos, universidades, etc.) y desarrolla soluciones de movilidad innovadoras para que los usuarios puedan moverse más fácilmente por las ciudades.

